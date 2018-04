Francia - al via lo sciopero ferroviario di tre mesi : È iniziato oggi in Francia uno dei più importanti scioperi degli ultimi anni, pronto a durare almeno tre mesi salvo accordi dell’ultimo minuto. Da oggi, giornata che in Francia è già stata ribattezzata “Martedì nero”, tutte le ferrovie del Paese sono coinvolte nella protesta.Lo sciopero, guidato dai lavoratori della Società nazionale delle ferrovie francesi (SNCF), è composto da una serie di proteste spalmate su un periodo di tre mesi: due ...

Francia - al via il maxi sciopero che colpisce aerei e ferrovie : E' scattato regolarmente stamattina il maxi sciopero dei trasporti in Francia , che coinvolge sia il trasporto aereo che le ferrovie . Un vero e proprio D-day proclamato dai lavoratori di Air France ...

Cinema : il viaggiatore del Nord in concorso in Francia : ... in programma dal 10 al 14 aprile, è un festival dedicato alle recenti scoperte archeologiche avvenute in Francia e nel mondo intero. L'intento è quello di mostrare al pubblico le varie tappe della ...

Sono iniziati in Francia gli scioperi a intermittenza contro la riforma del settore ferroviario : Da ieri sera, lunedì 2 aprile, è cominciata in Francia la prima giornata di scioperi a intermittenza che dovrebbero proseguire fino a giugno contro una riforma del settore ferroviario presentata dal governo. Lo sciopero interessa il servizio dei treni ma The post Sono iniziati in Francia gli scioperi a intermittenza contro la riforma del settore ferroviario appeared first on Il Post.

Siria : 'Francia potrebbe inviare soldati a protezione curdi' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Francia. Affaire intercettazioni : Sarkozy rinviato a giudizio per corruzione e traffico d'influenza : L'ex presidente è già stato iscritto sul registro degli indagati per la vicenda di presunti finanziamenti libici per la sua campagna elettorale nel 2007 e rischia un altro rinvio a giudizio per finanziamenti illegali in campagna elettorale nell'ambito dello scandalo Bygmalion

Francia - nuovi guai giudiziari per Sarkozy : rinviato a giudizio per corruzione : Parigi - nuovi guai giudiziari per l'ex presidente francese Nicolas Sarkozy: insieme al suo avvocato Thierry Herzog e all'ex magistrato Gilbert Azibert, è stato rinviato a giudizio per i reati di '...

Francia - media : l’ex presidente Sarkozy rinviato a giudizio per corruzione : Francia, media: l’ex presidente Sarkozy rinviato a giudizio per corruzione Francia, media: l’ex presidente Sarkozy rinviato a giudizio per corruzione Continua a leggere

Francia - media : l'ex presidente Sarkozy rinviato a giudizio per corruzione : L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato rinviato a giudizio insieme al suo legale Thierry Herzog e all'ex magistrato Gilbert Azibert per "corruzione attiva" e "abuso d'ufficio". Lo riporta il quotidiano "Le Monde". La vicenda riguarda il cosiddetto scandalo delle intercettazioni: nel 2014 l'ex capo dell'Eliseo avrebbe cercato di ottenere informazioni riservate da Azibert, all'epoca giudice della Corte di Cassazione.

Via le spie : l'Italia espelle 4 diplomatici russi. Anche Francia - Germania - Polonia e Usa : Via i diplomatici russi dai Paesi della Nato. l'Italia ha annunciato l'espulsione di quattro diplomatici del Cremlino, annuncio arrivato attraverso la Farnesina. «A seguito delle...

DIRETTA / Galles Francia (risultato live 0-0) streaming video e tv : in campo - via! (DMax 6 Nazioni 2018) : DIRETTA Galles Francia: info streaming video e tv della partita che chiuderà il 6 Nazioni 2018. I francesi dopo il successo con l'Inghilterra sapranno confermarsi a Cardiff?.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 17:37:00 GMT)

DIRETTA/ Francia Italia (risultato live 0-0) streaming video e tv : formazioni ufficiali - via! (6 Nazioni 2018) : DIRETTA Francia Italia: info streaming video e tv. O'Shea trova a Marsiglia per il 6 Nazioni 2018, l'ex tecnico degli azzurri, ora ai blues, Jacques Brunel.(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 20:41:00 GMT)

Migranti - stretta in Francia 'Via chi non ottiene asilo' : Ma alla fine Macron ha dovuto piegarsi a quei 'rischi del mondo' che voleva sfidare. 'La questione Migranti non appartiene al passato. Dobbiamo guardarci dai falsi buoni sentimenti'. Realpolitik, ...

Rugby : notte brava Francia - via in sei : ANSA, - PARIGI, 13 FEB - La notte brava a base di alcol, con tanto di accusa di molestie sessuali poi archiviata dalle autorità di Edimburgo, è costata il posto in nazionale a sei giocatori della ...