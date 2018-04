Fox | Sky News a Disney? Il piano di Murdoch per convincere l' Antitrust inglese e

Fox propone Sky News a Disney per avere l’ok dell’Antitrust inglese : Fox propone Sky News a Disney per avere l’ok dell’Antitrust inglese Disney ha già espresso il proprio interesse all’acquisizione. L’offerta per fugare i timori di eccessiva influenza del colosso di Rupert Murdoch sui media britannici Continua a leggere

Calcio Estero Fox Sports e Sky Sport - Programma e Telecronisti dal 31 Marzo al 2 Aprile : Live nel weekend su FOX Sports (Sky Pacchetto Sport canali 204 e 205) BAYERN MONACO - BORUSSIA DORTMUND (sabato ore 18.30; anche in 4K) SIVIGLIA - BARCELLONA (domenica ore 17.30) ATLETICO MADRID – DEPORTIVO (domenica ore 20.45) Super derby di Pasqua a Londra: CHELSEA-TOTTENHAM (anche in 4K) domenica, ore 17, Sky Sport 1, Sky Sport 3 HD e Sky Sport Mix HD con il commento da Londra di Gianluca Vialli domenica nuovo appuntamento con ...

Accordo Sky/Mediaset : Sky porta Premium sul satellite e Mediaset porta Sky/Fox sul digitale terrestre : Mediaset Premium - Sky Sky Italia e Mediaset/Rti hanno siglato un duplice Accordo commerciale che, da una parte, porterà 9 canali Mediaset Premium su Sky (senza costi aggiuntivi a seconda dei pacchetti) e dall’altra farà sì che Sky lanci una propria offerta pay sul digitale terrestre. Mediaset Premium su Sky Grazie a un primo Accordo relativo ai contenuti, 5 canali di cinema e 4 canali di serie tv attualmente disponibili solo su Mediaset ...

Sky e Fox - le serie tv in arrivo nel mese di aprile : Si prospetta un aprile movimentato sulle reti satellitari, in particolare Sky e Fox, per quanto riguarda le serie tv. Sono previsti infatti gustosi ritorni e anche attesi debutti. Andiamo però in ordine, partendo da Sky Atlantic HD (casa degli addicted seriali), dove 13 aprile arriverà la terza stagione di Billions. Protagonista della serie è Paul Giamatti, nei panni del potente Chuck Rhoades, procuratore distrettuale che può vantare numerosi ...

Calcio Estero Fox Sports e Sky Sport - Programma e Telecronisti 16 - 17 - 18 Marzo : Live nel weekend su FOX Sports (Sky Pacchetto Sport canali 204 e 205) BARCELLONA-ATHLETIC BILBAO (domenica ore 16.15) LEICESTER-CHELSEA (domenica ore 17.30) REAL MADRID-GIRONA (domenica ore 20.45) Sabato 17 Marzo, ore 18.30: LIVERPOOL-WATFORD diretta esclusiva Sky Sport 3 HD e Sky Sport Mix HD Domenica 18 Marzo nuovo appuntamento con “DI CANIO PREMIER SHOW” ospite DAVID DI MICHELE ore 19, Sky Sport 1 HD e Sky Calcio 1 ...

Come cambia l'offerta serie tv. Sky Netflix vs Fox Disney : Il colosso americano ha la sede a Philadelphia: è il più grande operatore via cavo e una delle più importanti industrie mediatiche al mondo. Possiede canali nazionali e via cavo ed è proprietario di ...

Calcio Estero Fox Sports e Sky Sport - Programma e Telecronisti 2 - 5 Marzo : Live nel weekend su FOX Sports (Sky Pacchetto Sport canali 204 e 205) SIVIGLIA - ATHLETIC BILBAO (sabato ore 16.15) REAL MADRID - GETAFE (sabato ore 20.45) BARCELLONA - ATLETICO MADRID (domenica ore 16.15) Super match all’Etihad Stadium: MANCHESTER CITY-CHELSEA dopo Mourinho, Conte ancora a Manchester per sfidare Guardiola domenica, ore 17, Sky Sport 3 HD e Sky Sport Mix HD Al termine dell’incontro dell’Etihad, alle ore ...

SKY e Fox - tutte le serie tv del mese di marzo : Sky non si ferma mai, guarda sempre avanti e ha capito, ancora una volta, che l’unione fa la forza. È per questo che ha appena annunciato una nuova partnership con Netflix, la prima al mondo del suo genere, che permetterà ai clienti Sky di accedere ai prodotti del celebre servizio streaming attraverso la piattaforma Sky Q. E viceversa i clienti Netflix potranno migrare il proprio account nel nuovo pacchetto Sky che verrà creato ad hoc o ...