Forza Italia | la consigliera Sardone fuori dalla giunta lombarda | “Partito schiavo dei

Forza Italia : Berlusconi e Tajani sentono "aria di governo" : Nel giorno che precede l'avvio delle consultazioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è Forza Italia ad alzare la voce e a pretendere di essere direttamente coinvolta nella formazione del nuovo governo. Il leader Silvio Berlusconi è convinto che Matteo Salvini e la Lega non lo tradiranno e rispetteranno l'accordo preso prima delle elezioni e a intervenire nel dibattito c'è anche Antonio Tajani, il Presidente del Parlamento ...

Forza Wolves! Italiani nell’ ice sledge hockey paraolimpico : Non di solo calcio vive l’uomo… fortunatamente gli Italiani si stanno difendendo anche nell’hockey dove il prossimo 5-6-7-8 Aprile al Palaghiaccio “G.BOLINO” di Roccaraso ci sarà il final match firmato “Wolves” che vede Roccaraso come vertice dell’hockey Internazionale, dove più di 250 atleti dal mondo si sfideranno in un’esibizione sportiva che guarda anche oltre oceano. Ce ne parta Cecilia Petrone per saperne di più. Lo ...

L'ultimatum di Tajani : “Nessun governo senza Forza Italia” : “senza Forza Italia non si fa il governo. Il partito di Berlusconi rappresenta il 14% degli elettori, abbiamo 170 parlamentari e siamo il primo gruppo del centrodestra al Senato”: questo è l'ultimatum arrivato...

Tajani : no a governo senza Forza Italia : 8.26 "Forza Italia è Berlusconi.E senza Forza Italia non si fa alcun governo. Rappresentiamo il 14% degli elettori, abbiamo 170 parlamentari e siamo il primo gruppo del centrodestra al Senato": lo afferma il presidente del Parlamento europeo, Tajani, a Repubblica. Alle consultazioni "si parte dalla base che hanno scelto gli Italiani il 4 marzo. La Forza di maggioranza relativa è la coalizione di centrodestra. Abbiamo vinto noi,non i 5 Stel ...

La tentazione dei renziani : Serracchiani segretaria del Pd Di Maio-Salvini e il governo : aprire anche a Forza Italia : La governatrice dimissionaria del Friuli potrebbe sparigliare il gioco. Tra gli altri candidati il “reggente” Martina, Richetti e Chiamparino voluto da Delrio

Perché a Bardonecchia le ong parlano di atto di Forza della polizia francese - in Italia : Cinque agenti delle dogane francesi hanno fatto irruzione armati in una sala della stazione di Bardonecchia, al confine tra Italia e Francia, e hanno costretto un migrante nigeriano sospettato di essere uno spacciatore a sottoporsi al test delle urine. A denunciare lo sconfinamento è la Rainbow4Africa, Ong che assiste i migranti che tentano di varcare la frontiera delle Alpi per raggiungere la Francia (La Stampa). È stata una ...

Un mese per il governo con il nodo Forza Italia : Anche in queste ore, con Matteo Salvini a Ischia e Luigi Di Maio nella Capitale, tra scambi di telefonate, messaggi e di segnali a distanza, il leader 5Stelle e il segretario leghista continuano a ...

Regione Lazio - Zingaretti chiude l’accordo con M5s e Forza Italia : fiducia a tempo per un anno. Ma verifica tra 6 mesi : Un periodo di prova di un anno, con verifica semestrale. È a tempo la fiducia che il Movimento 5 Stelle in primis e Forza Italia a ruota si apprestano ad assegnare a Nicola Zingaretti e alla sua non-maggioranza di centrosinistra. Questo il risultato delle consultazioni che, nelle ultime 48 ore, il neo rieletto presidente della Regione Lazio ha portato a termine con i leader delle opposizioni. Zingaretti ha incassato anche l’indisponibilità di ...

Sondaggi : bene M5s - vola la Lega - male Forza Italia : Il Movimento 5 stelle e la Lega, dopo le elezioni del 4 marzo 2018, incrementano le loro preferenze. È quanto riporta un Sondaggio Index Research per il programma Piazza Pulita su La7.Il Movimento 5 stelle passa dal 32,7% delle urne al 34,6%. Ma chi registra un risultato sorprendente è il partito guidato da Matteo Salvini che passa dal 17,4% al 23,5%. male Forza Italia che passa dal 14% all'11,2%. Stabile il Partito democratico che ...

Nunzia De Girolamo : 'Se fossi Silvio Berlusconi cambierei tutto - si rischia il fuggi fuggi da Forza Italia' : Nunzia De Girolamo punta ancora il dito contro i vertici di Forza Italia, Silvio Berlusconi escluso, che a suo giudizio con le loro scelte hanno portato il partito al flop delle elezioni del 4 marzo. ...