Forza Italia | Berlusconi e Tajani sentono aria di governo

Via alle consultazioni. Il M5S : “Governo con Lega o Pd”. Forza Italia : “Partire con incarico a Salvini : A un mese esatto dalle elezioni politiche iniziano le consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo governo. Di Maio ha dettato le condizioni: «Pronti a un accordo con Lega o Pd, ma non con Berlusconi». Questo il calendario degli appuntamenti con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella:...

Antonio Tajani contro Luigi Di Maio : "Antidemocratico - rispetti chi vota Forza Italia" : "Il M5S è sempre più di palazzo e sempre meno contatto con i cittadini. Di Maio fa giochi di palazzo. Dividerci è impossibile, i nostri parlamentari sono stati eletti dalla coalizione, è impossibile separare il centrodestra". Luigi Di Maio nel rifiutare il confronto con Forza Italia e Silvio Berlusconi usa "metodi antidemocratici" e "non mostra rispetto per i quasi 5 milioni di cittadini che li hanno ...

"Di Maio chiede tradimenti inaccettabili". Giorgetti esclude la rottura Lega-Forza Italia : "Di Maio propone un programma alla tedesca, ma un tradimento all'Italiana, di noi a Berlusconi e del Pd a Renzi. Non lo si può chiedere". E' la risposta del capogruppo della Lega alla Camera Giancarlo Giorgetti a 'Circo Massimo' su Radio Capital alla mossa di ieri del leader M5S ribadendo che la priorità al momento è il dialogo con il Movimento 5 Stelle, ma partendo "dal programma del centrodestra, che ha contenuti ...

Berlusconi teme di restare isolato - Tajani per il rilancio : i nodi di Forza Italia : Un po' è rassicurato dalla nota del leader leghista in sua difesa , 'Nessun veto su Berlusconi', dalle bordate di Di Maio e un po' Berlusconi, da uomo di comunicazione, è convinto che la strategia ...

Via alle consultazioni - Di Maio : «Sì a Lega e Pd - no a Forza Italia». Salvini : «Nessun veto» : Si alzano i toni alla vigilia dell'avvio delle consultazioni di governo mercoledì al Quirinale. Di Maio apre a Lega e Pd, ma chiude decisamente a Forza Italia provocando l'ira di...

Di Maio lancia il contratto per il governo : «Sì Pd o Lega - ma Forza Italia deve restare fuori» : Il leader M5S a «DiMartedì» e ai suoi parlamentari: proporremo un governo guidato da noi e un contratto di governo come in Germania, senza Berlusconi. Salvini: «La Lega esclude qualsiasi alleanza di governo col Pd». Marcucci (Pd): «Proposta irricevibile»

Di Maio chiude a Forza Italia e apre al Pd. Martina 'No a giochetti - non riuscirete a dividerci' : In più, Di Maio e compagni credono di avere dalla loro la campagna, già partita, dei tagli ai costi della politica, di cui si sta occupando in prima istanza il presidente della Camera, Roberto Fico . ...

