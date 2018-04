Firenze | trovata morta l' ex ciclista Ilaria Rinaldi | la Procura apre un' inchiesta

Ilaria Rinaldi - l’ex ciclista trovata morta a 33 anni. Indaga la procura di Firenze : l’ex campionessa italiana di ciclocross Ilaria Rinaldi è stata trovata morta lunedì mattina nella sua abitazione di Gambassi Terme, in provincia di Firenze . Come riportato da La Repubblica, quando i carabinieri della compagnia di Empoli sono arrivati a casa dell’atleta 33enne hanno trovato nella stanza diverse siringhe usate. La procura di Firenze ha aperto un’indagine per capire le cause del decesso e ha disposto l’autopsia, che verrà ...

Firenze - ragazza trovata in fin di vita in un parco a ottobre : arrestato un 21enne : Firenze, ragazza trovata in fin di vita in un parco a ottobre: arrestato un 21enne Al giovane vengono contestati i reati di rapina e tentato omicidio