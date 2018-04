Fiorentina | Simeone | ' Dolore Astori trasformato nella nostra forza'

Udinese-Fiorentina 0-2 : Veretout e Simeone avvicinano i Viola all'Europa : Settima sconfitta consecutiva in campionato per l'Udinese che, dopo essere stata rivitalizzata dalla cura Oddo , subentrato a Delneri, , è sprofondata in una crisi nera. Prestazione di carattere per ...

Serie A - Fiorentina-Crotone 2-0 : Simeone e Chiesa fanno volare la Viola : Prima l'omaggio a Mondonico, poi il gol lampo che spiana alla Fiorentina la strada per la quarta vittoria consecutiva. Per Pioli, per cui forse adesso la parola "Europa" non sarà più un tabù, decisive ...

Diretta/ Fiorentina Crotone (risultato live 1-0) streaming video e tv : la sblocca subito Simeone!

Fiorentina - Simeone e la ricerca del gol : più lo vuole - più gli sfugge : Ci prova, lo sfiora, lo annusa, lo manca, sbuffa, picchia il pugno sul terreno di gioco, ma il gol è fatto così, più lo cerchi e più di sfugge, scrive Il Corriere dello Sport . Storia di un ragazzo ...

Serie A Fiorentina - Simeone : «Pochi gol? Sto tranquillo» : FIRENZE - L'ultimo gol di Giovanni Simeone risale al 5 gennaio. Poi il vuoto. L'attaccante della Fiorentina ha analizzato il momento no a margine dell all'evento "Junior Tim Cup - Il calcio negli ...

Fiorentina - Simeone : 'Juve? Affrontiamo le sconfitte' : Giovanni Simeone, attaccante della Fiorentina, è intervenuto prima del match contro l' Atalanta . Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: 'Noi siamo pronti per tutto quello che accade, dobbiamo affrontare le sconfitte come quelle con la Juventus. Abbiamo avuto un bell'atteggiamento. Non dobbiamo mollare. Dobbiamo imparare a ...

Simeone e Higuain - dal River a Fiorentina-Juventus : Gonzalo Higuain e Giovanni Simeone guideranno questa sera l'attacco di Juventus e Fiorentina in una sfida da non perdere . L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ci racconta analogie e differenze tra i due centravanti: ' Figli d'arte, con fratelli calciatori e una squadra in comune: il River Plate . Poi l'Europa per entrambi, con una lunga tappa spagnola ...

Fiorentina-Juve - Simeone jr vs Higuain : figli d'arte che hanno colpito Buffon e Viola : Cholito , perché papà Diego Simeone era El Cholo in Argentina, contro Pipita , perché Jorge Higuain, ex difensore, era soprannominato El Pipa, : saranno loro a infiammare il Franchi con un duello ...

Fiorentina - Simeone esclusivo : 'Juventus - sarà la tua Waterloo' : Gonzalo è un attaccante pazzesco, favoloso, uno dei più forti al mondo, un giocatore straordinario, di quelli che tutte le squadre vorrebbero avere. Poi mi piace anche perché non si arrende mai. E la ...

Fiorentina - Simeone avverte la Juve : “Firenze sarà la tua Waterloo - ecco cosa mi chiedono i tifosi” : Giovanni Simeone non sta nelle pelle ed è carico a mille per la sfida con la Juventus. La Fiorentina arriva all’appuntamento dopo la vittoria in trasferta contro il Bologna e spera di regalare ai propri tifosi una notte magica battendo i rivali di sempre. Il ‘Cholito’, intervistato da ‘TuttoSport’, promette battaglia: “Il mio primo pensiero è rivivere la gioia immensa di un anno e mezzo fa quando, con la ...

DIRETTA / Bologna Fiorentina (risultato live 1-1) streaming video e tv : Simeone spreca da dentro l'area