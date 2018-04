optimaitalia

: Finalmente hotspot #Vodafone gratis per tutti: suggerimenti anche per vecchi clienti - GioPao9 : Finalmente hotspot #Vodafone gratis per tutti: suggerimenti anche per vecchi clienti - OptiMagazine : Finalmente hotspot #Vodafone gratis per tutti: suggerimenti anche per vecchi clienti - hashtagsandro : RT @tariffando: Ritoccata alle offerte #Vodafone Special e udite udite.. finalmente hotspot incluso nel prezzo! -

(Di martedì 3 aprile 2018) Arrivano oggi 3 aprile alcune notizie molto importanti sul fronte del tanto discusso, dopo la svolta che vi avevamo preannunciato la scorsa settimana sulle nostre pagine. In seguito all'ultima presa di posizione estremamente decisa da parte dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), in particolare quella giunta con la delibera 68/18/CONS, l'operatore ha deciso di fare un passo indietro e di iniziare ad offrire il servizio in forma gratuita ai propri.La questione in un primo momento ha investito esclusivamente le nuove attivazioni, ma come trapelato in queste ore attraverso alcune segnalazioni del pubblico, la vera novità riguardanteriguarda il fatto che adesso la questione coinvolgeràcoloro che si sono legati alla compagnia telefonica in passato. Il consiglio principale, a tal proposito, è quello ...