Femminicidi in Italia | facciamo una riflessione con i dati alla mano

Femminicidi in Italia - i dati dal 2000 ad oggi : Dopo la leggera flessione dello scorso anno i primi mesi del 2018 preoccupano: una piaga sociale che ha ucciso oltre tremila donne

Violenza di genere - Bruno : Campania terza regione italiana per numeri di Femminicidi : Di fronte alla cronaca quotidiana di violenze ai danni delle donne è necessario mirare a garantire strategie continuative ed efficaci nel tempo realizzando un sistema di monitoraggio e a più ...

Festa della donna : il triste bilancio sui Femminicidi in Italia : In occasione della Festa della donna è doveroso fare il punto della situazione tragica riguardante i femminicidi nel nostro Paese. femminicidio è un termine tristemente e prepotentemente entrato nella nostra quotidianità, con cui si indica “qualsiasi forma di violenza esercitata sistematicamente sulle donne in nome di una sovrastruttura ideologica di matrice patriarcale, allo scopo di perpetuare la subordinazione e di annientare l’identità ...