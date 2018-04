Fedez e Chiara Ferragni cattivi genitori? La replica del rapper

Fedez sbotta : “Ecco perché io e Chiara pubblichiamo le foto di Leone” : Fedez e Chiara Ferragni duramente criticati per aver condiviso le foto del figlio Leone Critiche per Fedez e Chiara Ferragni, dopo che hanno condiviso le foto del figlio Leone. Il rapper non ci sta e decide di sfogarsi attraverso delle Storie su Instagram. Il noto cantante si è mostrato sconvolto di fronte agli ultimi commenti […] L'articolo Fedez sbotta: “Ecco perché io e Chiara pubblichiamo le foto di Leone” proviene da ...

CHIARA FERRAGNI - Fedez E LEONE / Il piccolo è già un influencer sul web : la sua è pubblicità occulta? : LEONE Lucia, figlio di FEDEZ e CHIARA FERRAGNI, è già una star sui social network con milioni di followers: la sua può essere considerata pubblicità occulta?(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 10:42:00 GMT)

La prima Pasqua da genitori di Fedez e Chiara Ferragni con Leone : la famiglia al completo per i festeggiamenti a Los Angeles (foto) : La prima Pasqua di Fedez e Chiara Ferragni con Leone: i due neo-genitori hanno trascorso il week-end di Pasqua insieme alle rispettive famiglie, nella loro abitazione di Los Angeles. La famiglia al completo si è intrattenuta per il pranzo Pasquale con il rapper e la blogger di moda, a quasi due settimane dalla nascita di Leone. Anche la sorella Valentina ha raggiunto la famiglia per festeggiare la Pasqua, la prima da genitori per Fedez e ...

Fedez e Chiara Ferragni/ Foto - papà e Leone : stessa posa quando dormono : Fedez e Chiara Ferragni continua a vivere i loro giorni a Los Angeles con il piccolo Leone e il resto della famiglia: la Foto del papà e di Baby Raviolo che dormono fa impazzire i fans.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 06:30:00 GMT)

Fedez E CHIARA FERRAGNI/ L'influencer accoglie la sorella Valentina per festeggiare Pasqua a Los Angeles - foto : FEDEZ e CHIARA FERRAGNI sono stati invitati nel castello de Il Boss delle cerimonie, per festeggiare la nascita del loro 'principino' Leone. Ecco la richiesta.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 01:17:00 GMT)

Fedez e Chiara Ferragni / Influencer in forma smagliante? Non il rapper : “Ecco come mi tiene compagnia...” : Fedez e Chiara Ferragni sono stati invitati nel castello de Il Boss delle cerimonie, per festeggiare la nascita del loro 'principino' Leone. Ecco la richiesta.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 19:16:00 GMT)

Fedez e Chiara Ferragni da Il Boss delle Cerimonie - l’invito della figlia Imma per festeggiare la nascita di Leone (video) : Fedez e Chiara Ferragni da Il Boss delle Cerimonie, una location d'eccezione per festeggiare la nascita di Leone. La coppia di neo-genitori ha ricevuto un prestigioso invito da parte di Imma Polese, la figlia del noto Don Antonio, o meglio conosciuto come Il Boss delle Cerimonie. La proposta di Imma a Fedez e Chiara è quella di raggiungerla nel lussuoso castello della Sonrisa, dove la famiglia è solita celebrare matrimoni, battesimi ed altri ...

Fedez E CHIARA FERRAGNI / Video - l'invito nella villa del Boss delle Cerimonie : "È nato un principino" : FEDEZ e CHIARA FERRAGNI sono stati invitati nel castello de Il Boss delle Cerimonie, per festeggiare la nascita del loro 'principino' Leone. Ecco la richiesta.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 09:51:00 GMT)

La famiglia del castello delle cerimonie invita ufficialmente Chiara Ferragni e Fedez (video) : Da ben 20 anni l'hotel 'La Sonrisa', è il sogno per antonomasia delle coppie che vogliono celebrare il giorno del loro matrimonio, creando e pensando ad un vero evento come si deve. Ed è dallo stesso castello che il canale televisivo Real Time, ha creato Il boss delle cerimonie, format tutto Made in Italy. Il programma, è diventato un successo cult per i suoi ingredienti al retrogusto trash, ma che sanno essere irresistibili con le meravigliose ...

Chiara Ferragni e Fedez - l'invito dai Boss delle Cerimonie : "Venite da noi a festeggiare Leone" : Una location d'eccezione per festeggiare la nascita del piccolo Leone Lucia? Fedez e Chiara Ferragni, neogenitori, sono stati invitati da Imma Polese, la figlia di Don Antonio, noto come Il Boss...

CHIARA FERRAGNI E Fedez/ La nuova casa e il ritorno in Italia : le ultime novità : CHIARA FERRAGNI e FEDEZ, genitori di Leone a Los Angeles: la coppia ha deciso di affittare l'attico a Milano, ma non ha certo problemi economici. Ecco perché.(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 14:13:00 GMT)

Il castello delle cerimonie vuole Chiara e Fedez per il loro matrimonio : Indietro 30 marzo 2018 2018-03-30T11:34:08+00:00 ROMA – Dopo il bebè, arriverà il matrimonio. Lo avevano promesso Chiara Ferragni e Fedez. Il giorno in cui la coppia di neo genitori convolerà a nozze non è ancora stato reso noto. Il castello delle cerimonie, orfano di Don Antonio, ha pensato di portarsi avanti e invitare le due […]

La famiglia del Boss delle Cerimonie invita ufficialmente Chiara Ferragni e Fedez : "Fedez, Chiara, prestate l'orecchio prima che l'invito si faccia vecchio!!" Un invito speciale al Grand Hotel La Sonrisa, il video di donna Imma Polese e Matteo Giordano.

La famiglia del Boss Delle Cerimonie invita ufficialmente Chiara Ferragni e Fedez : "Fedez, Chiara, prestate l'orecchio prima che l'invito si faccia vecchio!!" Un invito speciale al Grand Hotel La Sonrisa, il video di donna Imma Polese e Matteo Giordano.