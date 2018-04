: RT @repubblica: Fca, balzo negli Usa. Record di vendite per Jeep [news aggiornata alle 15:33] - codeghino10 : RT @repubblica: Fca, balzo negli Usa. Record di vendite per Jeep [news aggiornata alle 15:33] - bighelius : RT @repubblica: Fca, balzo negli Usa. Record di vendite per Jeep [news aggiornata alle 15:33] - repubblica : Fca, balzo negli Usa. Record di vendite per Jeep [news aggiornata alle 15:33] -

disul mercato Usa per Fca che aha immatricolato il 13,6% di vetture in più,pari a 216.063 unità contro i 190.254 veicoli del2017. Il dato positivo si conferma di gran lunga il migliore dal 2006. Le previsione di vendita erano stimate solo a +1,9%.Scorparando i risultati le flotte aziendali rappresentano il 25% delle, quelle a dettaglio registrano +11%, massimo dal2001. Il marchio Jeep ha registrato aun +45% in particolare il modello Wrangler ha trainato, +70% di.(Di martedì 3 aprile 2018)