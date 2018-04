Fazio | “Messi il migliore al mondo ma non dobbiamo pensare solo a lui”

calcioweb.eu

(Di martedì 3 aprile 2018) “E’ il miglior giocatore al. Vediamo quello che fa ogni giorno, nonperòa lui, ma a tutto il Barcellona”. Lo ha detto il difensore della Roma Federicoalla vigilia del big match di Champions League contro il Barcellona, andata dei quarti di finale. “Sarà una grandissima partita da giocare con umiltà, rispetto e ambizione di andare avanti -ha aggiunto il 31enne argentino in conferenza stampa-.cercare di fare un po’ come il Siviglia sabato, loro hanno fatto una grande pressione e l’unico errore che hanno commesso è stato non chiudere la partita. Come abbiamo visto però il Barcellona è in grado di pareggiare una partita con due azioni”. (AdnKronos) L'articolo: “Messi ilalma nona lui” sembra essere il primo su CalcioWeb.