Falsi rimborsi Tim | torna online la vecchia truffa Polizia di Stato | “Non abboccate | non

La lettera di un senatore del M5S sul caso dei Falsi rimborsi : «Le regole dei tagli delle nostre retribuzioni, ed il sistema stesso della rendicontazione, non vanno bene»

Un nuovo servizio delle Iene dice che ci sono altri 3 parlamentari del M5S coinvolti nella storia dei rimborsi Falsi : Un nuovo servizio delle Iene – la trasmissione di intrattenimento e inchieste di Italia Uno – ha accusato altri 3 parlamentari del Movimento 5 Stelle di essere coinvolti nel caso dei rimborsi falsi, raccontato nelle ultime settimane da altri servizi

Falsi rimborsi M5S - i bonifici fatti e annullati : ammanco di oltre un milione. Il senatore Buccarella ammette : La denuncia delle «Iene»: bonifici pubblicati sul sito e poi annullati. Coinvolti capilista nelle Marche e in Piemonte. Di Maio: «Vanno espulsi. Le mele marce le trovo e metto fuori». Loro restituiscono l'ammanco e annunciano: «Se eletti rinunceremo a posto»

Il caso dei Falsi rimborsi del M5S : Le Iene hanno mostrato come almeno due – e forse più – parlamentari abbiano truffato sui soldi che avrebbero dovuto versare al fondo del partito per il microcredito

Il caso dei Falsi rimborsi del Movimento 5 Stelle : Le Iene hanno pubblicato online il servizio che mostra come almeno due – e forse più – parlamentari hanno truffato sui soldi che avrebbero dovuto rimborsare al partito