Fai parte di una band giovanile e hai meno di 29 anni? Ecco il concorso che fa per te

Tennis : Rafael Nadal costretto a dare forFait al torneo di Acapulco. A rischio le partecipazioni ad Indian Wells e Miami : Proseguono i guai fisici di Rafael Nadal. Il campione spagnolo, n.2 del Tennis mondiale, è stato costretto a dare forfait al torneo di Acapulco per il persistere del problema alla coscia destra accusato nei quarti di finale degli Australian Open 2018 contro il croato Marin Cilic, poi finalista dello Slam. “Ieri durante l’allenamento, ho sentito un dolore nella stessa zona dove mi ero fatto male in Australia“, ha dichiarato ...

ATP BUENOS AIRES - DRAW : Fognini e Thiem nella parte alta - forFait Lorenzi : Diversi i forfait: non ci sarà il campione in carica Alexandr Dolgopolov per problemi al polso e il numero tre del mondo Marin Cilic , che vuole recuperare al meglio a seguito della finale a ...