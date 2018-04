Fabio Fulco | un bacio per ricominciare dopo Cristina Chiabotto

Chi è Eliana Sbaragli - nuova fiamma di Fabio Fulco : Fabio Fulco ritrova il sorriso. Dopo l'addio a Cristina Chiabotto, arrivato lo scorso settembre dopo dodici anni d'amore...

Fabio Fulco bacia Eliana Sbaragli - le foto di Chi : 47enne attore campano, volto di fiction come Le tre rose di Eva 4, Un passo dal Cielo e Don Matteo 9, nonché regista del film Il crimine non va in pensione, Fabio Fulco ha ufficialmente dimenticato Cristina Chiabotto, sua storica ex.A dimostrarlo il settimanale Chi, che ha pubblicato in esclusiva nel numero in edicola da mercoledì 4 aprile le immagini di Fulco che bacia appassionatamente una modella napoletana: Eliana Sbaragli, il suo nome. ...

Cristina Chiabotto - nuovo amore dopo Fabio Fulco? L’indiscrezione : dopo la fine della storia d’amore con Fabio Fulco ci sarebbe un altro uomo che gravita intorno alla orbita di Cristina Chiabotto. A rivelarlo, come riportano diversi siti di gossip, è Oggi nel nuovo numero in edicola. Sul settimanale si legge: Gira voce che la bella Cristina Chiabotto, archiviata la lunga relazione con lo storico fidanzato attore Fabio Fulco, stia cedendo all’insistente corteggiamento di un giovane uomo Il cavaliere, ...

Cristina Chiabotto risponde all’ex Fabio Fulco : Cristina Chiabotto, ospite a Mattino Cinque, ha raccontato cosa è successo nella sua vita dopo la fine della sua storia con Fabio Fulco e ha risposto ad alcune dichiarazioni che l’ex aveva rilasciato sulla loro rottura. La Chiabotto ha ammesso che aver letto quelle frasi sui giornali l’abbia ferita e ha sottolineato: “Parliamo di una persona grande che ha subito un colpo abbastanza forte. Le sue sono state parole di chi non ha ...

