Fabio Fulco dimentica Cristina Chiabotto | nel suo cuore c' è la modella napoletana

ilgiornale

: Fabio Fulco bacia una modella! ?? - GossipNews_it : Fabio Fulco bacia una modella! ?? - IncontriClub : Fabio Fulco bacia Eliana Sbaragli, le foto di Chi -

(Di martedì 3 aprile 2018) La storia d'amore trasi è conclusa in maniera traumatica da parte di entrambi, ma ora sembra che il bell'attore abbia ritrovato il sorriso con una giovane.Il settimanale Chi, infatti, lo ha pizzicato in compagnia dellaEliana Sbaragli. E nel numero in edicola da mercoledì 4 aprile, sono state pubblicate le immagini esclusive dimentre bacia appassionatamente la giovane. Questa è la prima volta che l'attore si fa vedere in atteggiamenti affettuosi con una donna dopo la fine della storia d'amore durata 12 anni con.E quella con Eliana sembra essere proprio una storia seria. Il settimanale Chi, infatti, fa sapere chee Eliana Sbaragli sono stati paparazzati mano nella mano mentre passeggiano per la strada. Ma non solo. I due si sono lasciati andare a effusioni inequivocabili in ...