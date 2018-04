economia.ilmessaggero

: Fabbisogno del settore statale scende nel mese di marzo - thexeon : Fabbisogno del settore statale scende nel mese di marzo - thexeon : Fabbisogno del settore statale scende nel mese di marzo - Mat_Scola : RT @CorrNazionale: In molti pensano che basti una passeggiata in riva al mare per fare il pieno ma lo iodio si assume solo attraverso gli a… -

(Di martedì 3 aprile 2018) Teleborsa, - Neldi2018 il saldo delsi è chiuso, in via provvisoria, con undi 20,9 miliardi, in riduzione di circa 2,300 miliardi rispetto al corrispondente ...