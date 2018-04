F1 | Toto Wolff | “In Bahrain sarà battaglia serrata con Ferrari In F1 ogni errore è

oasport

(Di martedì 3 aprile 2018) La Formula Uno ripartirà nel weekend del 7-8 aprile con il Gp del, seconda prova stagionale. La Mercedes è uscita con le ossa rotte dalla trasferta in Australia, Lewis Hamilton ha subito il sorpasso da parte di Sebastian Vettel ai box., team principal delle Frecce d’Argento, parla del clima che si respira nel garage come riporta la Gazzetta dello Sport: “Sospettavamo che la nuova stagione sarebbe stata moltoe la prima gara ce l’ha confermato. In Australia abbiamo commesso degli errori e non abbiamo reso al massimo: fa male lasciare tutti quei punti sul tavolo perché avevamo il ritmo per vincere, ma in F.1è punito. Rientrati alla base abbiamo analizzato le cose e avviato un processo per assicurarci che non si verifichino problemi simili in futuro: sono momenti dolorosi, ma esperienze costruttive“.ha naturalmente ...