F1 Toro Rosso | Gasly | «Honda ha un gran piano di sviluppo»

F1 Toro Rosso - Gasly : «Honda sta spingendo al massimo» : ROMA - Il giovane pilota francese della Toro Rosso Pierre Gasly non aveva preso troppo bene il ritiro in Australia, ma in vista del Bahrein è convinto che le cose possano andare meglio: ' Honda sta ...

F1 Toro Rosso - Gasly : «Il ritiro è stata una gran rottura» : ROMA - Dopo i test di Barcellona particolarmente incoraggianti per il nuovo binomio Toro Rosso-Honda la gara ha invece messo in luce i problemi della power unit nipponica, come era già accaduto lo ...

F1 - Toro Rosso - Hartley : 'E' la gara che più aspettavo' : ... sarà un momento speciale per me! Alcuni dei miei migliori amici sono australiani: c'è sempre questa rivalità, specialmente nello sport, ma quando ci incontriamo lontani da casa, troviamo sempre ...

F1 Toro Rosso - Hartley : «Potremo rivedere i piani per la prima gara» : TORINO - La Toro Rosso potrà rivedere i propri piani dopo che i test di Barcellona sono andati oltre le aspettative della scuderia. Lo afferma Brendon Hartley. La squadra con motore Honda ha vissuto ...

F1 - Test Barcellona 2018 : analisi settima giornata : Ferrari da record - la Mercedes lavora di cesello - crescono Toro Rosso - Renault e Haas - preoccupano Williams e Force India : La penultima giornata dei Test pre-stagionali riservati alla Formula Uno di Barcellona si può dire che sia risultata quanto mai significativa. Non tanto perchè Sebastian Vettel ha sbriciolato il record di ieri di Daniel Ricciardo, scendendo ad un impressionante 1:17.182, quanto perchè in questo giovedì piloti e team hanno girato tanto e hanno messo a segno risultati importanti. Andiamo ad analizzare con maggiore precisione quanto visto oggi sul ...

F1 Toro Rosso - Key : «Honda avrà da noi tutta libertà necessaria» : TORINO - È stata una delle sorprese positive dei primi test la Toro Rosso, sia per le prestazioni dei giovani Hartley e Gasly, ma anche per l'affidabilità dimostrata dal motore Honda, che nelle ...

Formula1 - Toro Rosso STR13 : l'analisi tecnica : Anteriore: abbandonata la filosofia Mercedes Con la STR12 James Key aveva cercato di seguire Mercedes realizzando un muso che favoriva l'afflusso d'aria al nosecone , la punta del musetto, ...

F1 - Svelata la Toro Rosso prima dei test : ROMA - Insieme alla Force India, la Toro Rosso è l'ultima monoposto ad essere Svelata. È il circuito del Montmelò di Barcellona a tenere a battesimo la nuova SRT13 che sarà affidata ai giovani piloti ...

Formula 1 : presentate a Barcellona Haas VF18 - Force India VJM11 e Toro Rosso STR13 : Primo giorno di test a Barcellona e ultime tre presentazioni ufficiali per le monoposto del Mondiale 2018: unveiling bis per la Haas, poi è toccato a Force India , sempre rosa, e Toro Rosso SEGUI IL ...