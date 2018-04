Europa League Lazio-Salisburgo | l' arbitro è Hategan

Europa League - romeno Hategan arbitra Lazio-Salisburgo : Il romeno Ovidiu Hategan è l’arbitro designato per Lazio-Salisburgo, andata dei quarti di finale di Europa League, in programma giovedì 5 aprile alle ore 21.05 allo stadio Olimpico di Roma. (AdnKronos) L'articolo Europa League, romeno Hategan arbitra Lazio-Salisburgo sembra essere il primo su CalcioWeb.

Dove vedere l'Europa League in diretta tv : TORINO - Otto squadre in campo allo stesso orario con l'obiettivo comune di ipotecare la qualificazione alle semifinali. Per non perdere neanche un'emozione delle partite di andata dei quarti di ...

Serie A - tre recuperi alle 18.30. La Viola torna a Udine - Atalanta-Samp per l'Europa League : Oltre a Juve-Real Madrid e Siviglia-Bayern Monaco, quest'oggi verranno disputate tre gare del 27esimo turno del campionato italiano, rinviate un mese fa a causa della scomparsa di Davide Astori. ...

Fiorentina - Pioli : 'Europa League? Altri sono più attrezzati. Chiesa un grande. Io ct? Meglio Ranieri o Ancelotti' : Stefano Pioli , allenatore della Fiorentina , ha parlato a Premium Sport dopo il 2-0 al Crotone: 'C'è un grande spirito di gruppo e la volontà di dare il massimo ogni partita. E una buona qualità: ho a disposizione buoni giocatori. Simeone? Inevitabile che un ...

Fiorentina - Saponara : 'Non ci nascondiamo per l'Europa League' : Riccardo Saponara , trequartista della Fiorentina, ha parlato a Premium Sport al termine della partita vinta dai suoi contro il Crotone: 'Le assenze non ci avrebbero danneggiati: come io sono entrato bene dopo mesi di panchina grazie ai compagni, chi ha sostituito oggi i ...

Europa League - Atalanta : nessuna sanzione per insulti razzisti. E Batshuayi... : Decisione finale dell'Uefa: nessun provvedimento contro l'Atalanta per i presunti insulti razzisti contro Michy Batshuayi. Il fatto era stato denunciato dallo stesso attaccante ex Chelsea dopo il ...

Calcio femminile - Champions League 2017-2018 : Wolfsurg e Lione volano in semifinale - Manchester City e Chelsea tra le migliori d’Europa : Nella giornata di ieri si sono disputate le gare di ritorno dei quarti di finale della Uefa Women’s Champions League e gli esiti dei match d’andata non sono mutati. Il Manchester City si è confermato sul campo delle svedesi del Linköping, vincendo con un roboante 5-3. Per le inglesi le marcatrici sono state di Ross al 14′, doppietta di Stanway al 23′ ed al 33′, Beattie al 42′ e Christiansen al 64′. A ...

Champions ed Europa League - si cambia : 4 sostituzioni e nuovi orari : Champions ed Europa League, si cambia: 4 sostituzioni e nuovi orari Variazioni importanti nelle competizioni Uefa a partire dalla prossima stagione: ecco tutto quello che c’è da sapere Continua a leggere

Europa League - arriva il distintivo per i plurivincitori come il Siviglia : Onorificenza per le squadre che hanno vinto l'Europa League o la Coppa UEFA per tre volte consecutive o per un minimo di cinque volte L'articolo Europa League, arriva il distintivo per i plurivincitori come il Siviglia è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie B : patron - 'presto un team da Europa League'; altro esodo di tifosi Video : Sembra sia tornato l'ottimismo in casa Palermo [Video], dopo l'udienza in Tribunale che lascia, al momento, in sospeso il giudizio sul club rosanero, sulla vicenda relativa al procedimento prefallimentare. Come riportato dalla redazione del Corriere dello Sport, al massimo fra dieci giorni si conoscera' il verdetto e subito dopo il patron Zamparini riferira' sulle novita' in seno alla societa'. Zamparini, ''chiudere presto per allestire una ...