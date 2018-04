Eurocontrol | rischio ritardi per la metà dei voli europei

wired

(Di martedì 3 aprile 2018) L’European Organisation for the Safety of Air Navigation () ha reso noto che il 50% deipotrebbe subirea causa di un problema informatico già identificato e che dovrebbe essere risolto entro sera. The issue with the ETFMS has been identified and work is progressing to recover the system, which is expected to occur late this evening. Aircraft operators are requested to refile any flight plans for flights not yet operated and that were originally filed before 10.26UTC —(@) 3 aprile 2018 “Oggi 29.500erano previsti sulla rete europea, circa ladi essi potrebbe subirein conseguenza del guasto al sistema … Enhanced Tactical Flow Management System” si legge nella nota ufficiale.ha tranquillizzato in merito al controllo del traffico aereo non direttamente colpito con assenza ...