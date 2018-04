Eurocontrol | guasto al pc che gestisce i voli europei | “A rischio la regolarità del 50%

ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 aprile 2018) Unai computer sta mettendo aladel 50% dei, l’ente continentale per il controllo del traffico aereo, ha annunciato sul proprio profilo Twitter che “c’è stato undel Enhanced Tactical Flow Management System” e si ipotizza una “riduzione della capacità del network europeo di circa il 10 per cento”. Il problema, spiega l’, “è stato identificato” e sono in corso gli interventi opportuni, ma il recupero totale dovrebbe avvenire solo in serata. “Gli operatori aerei sono invitati a rifare i piani per inon ancora operati e che sono stati originariamente depositati in precedenza”, spiega l’ente. “Oggi 29.500erano previsti sulla rete europea, circa la metà di essi potrebbe subire ritardi in conseguenza delal sistema”, aggiunge ...