Ermal Meta | la Pasqua da lacrime in ospedale Il vincitore di Sanremo ha passato

Ermal Meta visita i bambini del Policlinico di Bari : “Pomeriggio bellissimo” : Ermal Meta visita i bambini del Policlinico di Bari dopo l'onorificenza ricevuta nella mattinata di sabato 31 marzo. L'artista ha testimoniato della sua presenza presso la struttura ospedaliera attraverso un post pubblicato sui social, nel quale ha specificato di aver incontrato i piccoli guerrieri della Onlus Apleti. L'occasione si è presentata in occasione della ricezione delle chiavi della città da parte dell'amministrazione comunale, ...

Anticipazioni su Amici 2018 del 31 marzo : squadre del serale e commissione esterna con Alessandra Amoroso ed Ermal Meta : Tutte le Anticipazioni su Amici 2018 del 31 marzo, registrato giovedì 29 marzo a Roma, sono disponibili in questo post. Nell'ultima puntata speciale del pomeridiano prima dell'avvio della fase serale vedremo le due squadre al completo, per un totale di 14 concorrenti ammessi a fronte dei 10 inizialmente previsti. 7 ballerini e 7 cantanti hanno avuto accesso al serale di Amici di Maria De Filippi al via sabato 7 aprile, in diretta dalle 21.20 ...

Ermal Meta e Fabrizio Moro - ecco la versione di 'Non mi avete fatto niente' che canteranno all'Eurovision Song Contest. E gli scommettitori ... : Più ottimista Betfair Sport, che la dà invece a 34. La Rai, nel frattempo, ha annunciato i nomi dei due conduttori che commenteranno la serata finale dell'Eurovision Song Contest 2018: si tratta di ...

Audio e testo di Non mi avete fatto niente di Ermal Meta e Fabrizio Moro : la nuova versione per l’Eurovision Song Contest : Non mi avete fatto niente di Ermal Meta e Fabrizio Moro è la canzone che rappresenterà l'Italia all'Eurovision Song Contest 2018 che si terrà a Lisbona. La coppia vincitrice del Festival di Sanremo si esibirà sul palco dell'Eurovision il prossimo 12 maggio, e canterà Non mi avete fatto niente, ma in una versione differente rispetto a quella che abbiamo sentito sul palco dell'Ariston a febbraio. La nuova versione di Non mi avete fatto ...

Ermal Meta riceve le chiavi della città di Bari : le motivazioni del riconoscimento : Ermal Meta riceve le chiavi della città di Bari. L'artista otterrà il riconoscimento direttamente dal sindaco Decaro, nella mattinata di sabato 31 marzo. Già note le motivazioni per le quali l'amministrazione ha deciso di consegnare le chiavi della città a Ermal Meta. A renderle note è la pagina ufficiale di Mescal, casa discografica dell'artista di Fier. Secondo quanto si legge nella nota, il sindaco avrebbe deciso di premiare il ...

A Ermal Meta le chiavi della città di Bari : "Arrivò qui da bambino in fuga dall'Albania" : Il vincitore di Sanremo riceverà il riconoscimento dal sindaco Decaro in una cerimonia in programma sabato 31 marzo a Palazzo di città: "Qui a Bari ha mosso i...

Primi ospiti e commissione esterna del serale di Amici 2018 da Laura Pausini ad Ermal Meta ed Amoroso : Primi ospiti e commissione esterna del serale di Amici 2018 verranno comunicati in via ufficiale nel corso della registrazione di oggi, dalle ore 14.00 negli studi del programma a Roma. Emergono in rete le prime indiscrezioni sui nomi dei Primi ospiti del serale di Amici di Maria De Filippi e quelli dei tre giudici esterni mancanti. Tra gli ospiti della prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi dovrebbe essere la cantante di ...

