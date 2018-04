Energia | da Enea e Green Cross 10 consigli per un consumo intelligente

Energia - Nord Africa : inaugurato il primo impianto solare termodinamico con tecnologia ENEA : Uno spazio di 10mila m2 – circa due campi da calcio – dove 18 specchi parabolici lunghi ciascuno 100 metri “captano” le radiazioni solari: questi i numeri della prima centrale solare termodinamica con tecnologia ENEA inaugurata in Nord Africa alla presenza dell’ambasciatore d’Italia al Cairo Giampaolo Cantini e dell’ambasciatore Ue Ivan Surkos, dei ministri egiziani dell’Elettricità e Fonti rinnovabili, Mohamed Shaker, e dell’Università e ...

Energia - ENEA : entro il 10 aprile la decisione sul sito che ospiterà l’infrastruttura di ricerca sulla fusione nucleare DTT : entro il prossimo 10 aprile sarà resa pubblica dall’ENEA la decisione sul sito che ospiterà l’infrastruttura di ricerca sulla fusione nucleare DTT (Divertor Tokamak Test) che prevede investimenti per 500 milioni di euro. Lo ha stabilito il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia nella riunione del 28 febbraio sulla base delle comunicazioni ricevute dalla “Commissione per la valutazione delle proposte e la formazione della graduatoria” che sta ...

Energia : tappa a Palermo per il roadshow di Enea : Palermo, 20 feb. (AdnKronos) - Fa tappa a Palermo il roadshow di Enea per l'efficienza energetica. Giovedì 22 febbraio il capoluogo siciliano ospiterà la nona tappa della prima campagna di informazione itinerante organizzata da Enea e che sta coinvolgendo dieci città, dal nord al sud del Paese, per

Energia : ENEA firma accordo con società non profit Fratello Sole per progetti nel campo della lotta alla povertà energetica : I presidenti di ENEA Federico Testa e della società non profit Fratello Sole Fabio Gerosa hanno siglato un protocollo d’intesa della durata di 5 anni per il contrasto alla povertà energetica, attraverso azioni di trasferimento tecnologico e progetti di efficientamento su vasta scala nelle strutture che assistono persone svantaggiate. “Per l’ENEA questo accordo è di particolare valenza, perché si propone di lottare contro un dramma che ...

Energia : 50 cappotti appesi sul palazzo dell’ENEA per lancio campagna ecobonus condomìni [VIDEO] : Con un blitz a sorpresa – 50 cappotti di tutti i colori appesi sulla facciata della propria sede romana – l’ENEA ha lanciato la campagna di comunicazione istituzionale “Fai il cappotto al tuo palazzo, usa le detrazioni fiscali del 75%”, da oggi in onda sulle reti RAI negli spazi della Presidenza del Consiglio. In sostanza, un’operazione pensata per sensibilizzare i cittadini sulle opportunità e le novità degli ecobonus del 70 e del ...

Energia : ENEA - sui condomìni risparmi fino al 60% : ... nel rispetto delle regole europee di bilancio, e consentono di far decollare gli interventi più volte sollecitati da settori importanti della nostra economia", ha dichiarato il viceministro Morando. ...

Energia - ENEA : sui condomini possibile 1 milione di interventi con risparmi fino al 60% : Gli ecobonus del 70 e del 75% e i nuovi meccanismi previsti dalla legge di Bilancio per incentivare la riqualificazione energetica dei condomìni possono attivare già da quest’anno ingenti investimenti, con benefici per il rilancio della filiera edilizia e dell’occupazione e per ridurre i consumi fino al 60% del totale. Secondo le stime, infatti, in Italia i condomìni sono oltre 1 milione e il costo indicativo per efficientare un immobile di ...

Energia - fusione : ateneo Pisa sostiene sito Enea Brasimone per DTT : Roma, 6 feb. , askanews, Sostegno dell'università di Pisa alla candidatura, avanzata dalle Regioni Emilia-Romagna e Toscana, del centro di ricerca Enea sul lago del Brasimone sull'Appennino bolognese ...

Ambiente - ENEA con 11 partner europei per produrre Energia green da rifiuti e reflui : (Teleborsa) - Individuare soluzioni innovative per soddisfare con fonti rinnovabili e una gestione integrata ed efficiente le necessità energetiche degli impianti di depurazione e di smaltimento dei ...