Elon Musk | ' Marte futura oasi nel caso di terza guerra mondiale'

Il pesce d'aprile autoironico di Elon Musk : Lo scorso marzo è stato un periodo nerissimo per le azioni di Tesla , che in un mese hanno bruciato il 22% del loro valore, cedendo il 12% solo nei due giorni successivi all' incidente mortale che ha ...

Elon Musk - “Tesla in bancarotta”. Un pesce d’aprile profetico? : Il patron di Tesla, Elon Musk, ha senza dubbio uscite molto originali. L’ultima in ordine di tempo è un tweet di ieri, accompagnato dalla foto molto eloquente che vedete: “Elon è stato trovato svenuto accanto a una Model 3 circondato da bottiglie di “Teslaquilla”, con tracce di lacrime secche ancora visibili sulle guance. Questa non è una dichiarazione lungimirante, perché, ovviamente, qual è il motivo? Felice nuovo ...

Tesla - inizia il declino : troppi guai per Elon Musk : Una Model X si schianta e prende fuoco, ma la Borsa reagisce molto male e la fiducia nell’azienda è ai minimi. E intanto non parte a pieni giri la produzione della compatta Model 3, la macchina che avrebbe dovuto cambiare la storia della marca Usa...

Playboy segue l'esempio di Elon Musk e cancella il proprio account Facebook : Anche Playboy ha deciso di abbandonare Facebook . Lo scandalo di Cambridge Analytica ha sollevato non poca indignazione un po' in tutto il mondo. Da qui è partita una campagna volta a boicottare il più famoso dei social network. Un utente su Twitter ha per l'occasione lanciato l'hashtag #deleteFacebook che insieme a #boycottFacebook sta ...

L’ultima follia di Elon Musk : Lego giganti fatti di roccia : (Foto: Justin Sullivan/Getty Images) Elon Musk lo ha chiamato merchandising, ma il prossimo prodotto che uscirà dalla sua Boring Company non ha molto a che fare con la categoria dei gadget promozionali. Musk lo ha annunciato ieri via Twitter: si tratta, nelle sue parole, di blocchi modulari realizzati in roccia, delle specie di “Lego giganti da utilizzare per la costruzione di scultre ed edifici”. L’annuncio segue quello dei ...

Elon Musk elimina gli account SpaceX e Tesla da Facebook dopo lo scandalo Cambridge Analytica : Scienza Elon Musk: colonie umane su Marte entro il 2022 grazie a SpaceX Scienza La Tesla di Elon Musk in diretta dallo spazio Scienza Da una parte all'altra del mondo in un'ora grazie ai razzi di ...

Elon Musk rimuove le pagine Facebook di SpaceX e Tesla Video : Dopo una serie di tweet provocatori sull'onda del #deleteFacebook, #Elon Musk ha rimosso le pagine #Facebook di entrambe le sue compagnie, SpaceX e Tesla, dicendo addio ad oltre 2,5 milioni di follower. Ma questo non pare preoccupare minimamente il miliardario che non ha mai nascosto la sua avversione all'utilizzo della piattaforma a cui, infatti, non si è mai iscritto. La sfida Tutto ha inizio lo scorso 23 marzo quando Twitter è in pieno ...

Elon Musk rimuove le pagine Facebook di SpaceX e Tesla : Dopo una serie di tweet provocatori sull'onda del #deleteFacebook, Elon Musk ha rimosso le pagine Facebook di entrambe le sue compagnie, SpaceX e Tesla, dicendo addio ad oltre 2,5 milioni di follower. Ma questo non pare preoccupare minimamente il miliardario che non ha mai nascosto la sua avversione all'utilizzo della piattaforma a cui, infatti, non si è mai iscritto. La sfida Tutto ha inizio lo scorso 23 marzo quando Twitter è in pieno fermento ...

Elon Musk - l’imprenditore ha un fratello di dieci mesi : il padre l’ha avuto con la sua “sorellastra” : Elon Musk, il famoso imprenditore fondatore di Tesla, ha un fratellino di soli dieci mesi. Come racconta il Corriere della Sera, Elon ha appena avuto un fratello, Elliott: suo padre Errol, 72 anni, ha infatti avuto un figlio. E la cosa è più complessa di quando sembra, perché la mamma del piccolo è la “sorellastra” di Elon, cioè la figlia che la seconda moglie di Errol ha avuto da un precedente matrimonio. Il padre di Elon, anche lui ...

Elon Musk cancella account Facebook di Tesla e SpaceX. Adesione a boicottaggio dopo scandalo 'Cambridge' : NEW YORK - Elon Musk ha seguito il consiglio lanciato tre giorni fa da uno dei cofondatori di WhatsApp, che con l'hashtag #deleteFacebook ha consigliato al mondo della rete di cancellare il...

Elon Musk cancella account Facebook di Tesla e SpaceX. Adesione a boicottaggio dopo scandalo 'Cambridge' : NEW YORK - Elon Musk ha seguito il consiglio lanciato tre giorni fa da uno dei cofondatori di WhatsApp, che con l'hashtag #deleteFacebook ha consigliato al mondo della rete di cancellare il...

Cambridge Analytica - Elon Musk contro Facebook/ Spunta John Bolton - neo-consigliere per la sicurezza di Trump : Cambridge Analytica perquisita, Elon Musk contro Facebook: nella serata di ieri, la sede di Londra della nota società, è stata perquisita alla ricerca di prove e documenti(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 12:21:00 GMT)

Facebook : Elon Musk elimina gli account di Tesla e SpaceX : Elon Musk ha eliminato gli account di Facebook delle sue società Tesla e SpaceX: l’imprenditore avrebbe quindi aderito alla campagna contro lo scandalo “Datagate“. L’hashtag #DeleteFacebook è diventato di tendenza nei giorni scorsi, dopo che si è scoperto che la società di analisi dei dati Cambridge Analytica ha utilizzato i dati di più di 50 milioni di utenti di Facebook per scegliere gli elettori nelle elezioni ...

Facebook - Elon Musk ha cancellato le pagine di Tesla e Space X : Dopo lo scandalo Cambridge Analytica e la nasciata del movimento #deleteFacebook che chiede di boicottare il social network più noto e usato, arriva un'altra tegola per Mark Zuckerberg. Pare infatti ...