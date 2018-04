ELENA MORALI Crescono le liti e perde anche la fiducia di Rosa Perrotta L’Isola dei

Isola - la frase velenosa di Alessia Mancini a ELENA MORALI nel fuorionda : Nell'ultima puntata dell' Isola dei Famosi, Rosa Perrotta ed Elena Morali si sono riunite agli altri naufraghi, non nascondendo il loro astio nei confronti di Alessia Mancini . In diretta però era ...

Nino Formicola contro ELENA MORALI all’Isola : “Ragazzina senza arte né parte” : Nino Formicola contro Elena Morali : lo sfogo del comico dopo lo s contro in diretta con l’ex pupa Il ricongiungimento di Elena Morali e Rosa Perrotta con gli altri naufraghi, dopo la loro permanenza all’Isola che non c’è, ha fatto tanto discutere ieri sera. Durante la diretta, infatti, sono state fatte ascoltare ai presenti quanto affermato […] L'articolo Nino Formicola contro Elena Morali all’Isola: “Ragazzina ...

