Ed Sheeran avrebbe intrapreso un’azione legale contro chi lo ha accusato di plagio per

(Di martedì 3 aprile 2018) Lo scorso gennaio si era diffusa la notizia secondo la quale Edera statodiper la canzone “The Rest Of Our Life”, scritta per gli interpreti Tim McGraw e Faith Hill. via GIPHY A poco più di due mesi dalla notizia, Ed ha detto la sua. Stando a quanto riportato dal sito TMZ. com, il cantautore britannicopresentato unaquerela in risposta all’accusa avanzata dai cantautori Sean Carey e Beau Golden, i quali lo hannodi aver copiato la melodia di “When I Found You”. via GIPHY Edcosì negato qualsiasi responsabilità, dichiarando che la sua “The Rest Of Our Life” è una “composizione musicale creata in maniera originale e indipendente”, insieme ai suoi collaboratori Johnny McDaid, Steve Mac e Amy Wadge. In passato Edera già statodiper la sua hit “Photograph”,versia ...