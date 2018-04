Ecco lo sport che fa bene al cuore | soprattutto per gli anziani

Trasporto pubblico a Pavia - si cambia : Ecco come adeguarsi : Pavia, 1 aprile 2018 - Da oggi il servizio di Trasporto pubblico locale di Pavia e provincia viene effettuato da un unico gestore: Autoguidovie . Sulle strade si vedranno 202 bus nuovi, diesel euro 6 ...

Sky Mediaset : dallo sport alle serie Tv - Ecco l'accordo : In aggiunta ci sarà la possibilità di aggiungere il pacchetto sport con i gradi eventi sportivi in alta definizione. E IL CALCIO? Il calcio, per il momento, rimane la grande incognita in attesa che ...

Uisp 'SportAntenne' : Ecco il numeri del progetto che ha coinvolto 13 città italiane : "Il progetto SportAntenne ci ha permesso di verificare concretamente come lo sport rappresenti un valore che crea relazioni e fiducia " dice Vincenzo Manco, presidente nazionale Uisp le forti ...

Serie C : classifica delle multe del giudice sportivo - Ecco il costo dei tifosi Video : La #classifica delle multe in Serie C ha poco da invidiare a quella delle Serie superiori [Video]. I tre gironi hanno comminato multe per 248.700 euro. Il girone più vessato è quello meridionale con 97.500 euro, to dal girone B con 85mila e dal girone A con 66.200. A parte sporadici casi, come ad esempio la curiosa multa da 500 euro fatta al Cuneo nel recupero della 17esima giornata di campionato per mancanza di acqua calda negli spogliatoi ...

Audi RS5 Sportback - Ecco la nuova generazione da 450 cavalli : Con 450 cavalli e prestazioni da supercar, Audi Sport lancia la nuova RS5 Sportback destinata, ma che arriverà nel corso dell'anno anche in Europa. Ha sotto il cofano lo stesso mostruoso propulsore della Coupé RS5. Ciò significa che la potenza è ...

Ludovica Frasca dimentica Luca Bizzarri : Ecco chi è il suo nuovo fidanzato "sportivo" : MILANO - Senza particolari clamori e accuse mezzo stampa come di solito accade Luca Bizzarri e Ludovica Frasca, come anticipato da Leggo.it, si sono lasciati. What...

Fiorentina - Ecco il ‘Centro sportivo Davide Astori’ : adesso è ufficiale : CENTRO sportivo Davide ASTORI – Ancora tutti sotto shock per la morte del calciatore della Fiorentina Davide Astori, nel frattempo la decisione è stata quella di intitolare proprio al difensore il centro sportivo a fianco dello stadio Artemio Franchi di Firenze. La decisione è arrivata direttamente della giunta comunale, l’impianto si chiamerà ‘Centro sportivo Davide Astori’. Si tratta di campi di allenamento solitamente ...

Sport : una camminata giornaliera migliora la qualità di vita - Ecco tutti i consigli utili : Camminare quotidianamente è uno degli esercizi più salutari e benefici per il nostro organismo. Questa abitudine, non fa bene solo ai piedi e alle gambe, ma ha benefici per il corpo intero e la mente. L’aumento della microcircolazione migliora la qualità di vita, migliorando la fitness complessiva dell’organismo. La qualità ed il tempo dedicato alla camminata sono fondamentali per apportare al nostro organismo numerosi benefici, ad esempio ...

Ecco la livrea dell'Audi Sport Leopard LUKOIL Team : Il nuovo nome della squadra unisce Leopard Racing il nuovo partner partner LUKOIL, appoggiati dal reparto corse clienti di Audi Sport. Le Audi RS 3 LMS di Gordon Shedden e Jean-Karl Vernay ...

Ora Legale - Ecco come affrontarla : no all’inquinamento elettromagnetico e allo sport serale - sì ad alimentazione corretta e buona idratazione : Le lancette si spostano in avanti e se per molti questa notizia coincide con il piacevole arrivo della stagione più mite dell’anno, per molti altri è sinonimo di fatica e disturbi fisici. MioDottore – piattaforma leader al mondo specializzata nella prenotazione online di visite mediche e parte del gruppo DocPlanner – ha coinvolto una sua esperta, la dottoressa Silvia Cocci Grifoni, neurologo e omeopata di Ascoli Piceno per supportare gli ...

Sport e scommesse : grande successo per i pronostici di calcio in Rete; Ecco i motivi : L'articolo Sport e scommesse: grande successo per i pronostici di calcio in Rete; ecco i motivi sembra essere il primo su ilParmense.net....

Hyundai - Ecco la nuova divisione High Performance Vehicle & Motorsport : Hyundai ha presentato la nuova divisione High Performance Vehicle & Motorsport, con l’obiettivo di potenziare lo sviluppo di auto di serie ad alte prestazioni e connesse al mondo del Motorsport....

Sport Digital Marketing Festival 2018 : Ecco tutte le info : e di due 'atleti 4.0': Sara Cardin, campionessa del mondo di karate e Michele Evangelisti, ultratrailer. Hanno risposto con entusiasmo all'invito dell'organizzazione anche manager ed esperti ...

Fiorentina - Cognigni : “Ecco il centro sportivo Davide Astori” : La Fiorentina continua il campionato dopo la morte di Davide Astori, importante annuncio da parte del presidente Mario Cognigni a Premium Sport: “Non si chiamerà più Campini, ma centro sportivo Davide Astori. Questa era la sua casa – ha spiegato Cognigni – il luogo in cui si recava molto spesso, anche con la sua famiglia, per trascorrere qualche ora di svago. Questa è la prima di tante iniziative per ricordare una persona ...