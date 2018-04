Ecco le nuove Smart TV Sony XF70 e XF83 in arrivo in primavera

Stazione cinese - cambia tutto Ecco le nuove notizie : Lo indicano i calcoli fatti da Carmen Pardini, dell'Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione 'A. Faedo' del Consiglio Nazionale delle Ricerche , Cnr, . Comincia così a restringersi la vasta ...

Sky - Ecco le nuove serie tv in onda e on demand ad aprile : aprile è un mese pieno di sorprese per le serie in programmazione sui canali del pacchetto satellitare Sky. Arrivano le attesissime seconde stagioni di serie già culto come Westworld e Legion, mentre due titoli molto seguiti come Scandal e Le regole del delitto perfetto (entrambe creature di Shonda Rhimes) avranno il loro tanto anticipato crossover. E poi ancora i ritorni di Billions, Empire e Fear the Walking Dead, oltre a stagioni complete ...

Dall'Irlanda alla Romania - Ecco le nuove regione europee della gastronomia per il 2018 : Cosa hanno in comune Galway, Sibiu, le isole dell'Egeo meridionale? Sono i territori che hanno appena ottenuto il riconoscimento di regione europea della gastronomia per gli anni 2018 e 2019. Il titolo passa così dalla Lombardia, insignita nel 2017, all'irlandese Galway e all'olandese Noord-Brabant per il 2018 e vola poi in Romania e in Grecia per il 2019.Negli ultimi anni la cucina irlandese vive un grande fermento, grazie alla ...

Concorsi pubblici - graduatorie 2018 : Ecco le nuove regole - dopo la riforma Madia Video : I Concorsisti pubblici si apprestano a vivere gia' da quest’anno le modifiche relative alle selezioni pubbliche di cui la riforma Madia è la principale artefice. In breve verranno introdotte nuove regole che riguardano non solo l’organizzazione del concorso, ma anche le modalita' di reclutamento nelle varie PA . Vediamo quindi nel dettaglio cosa cambiera' dopo la probabile approvazione [Video] da parte della Conferenza Unificata della direttiva ...

Niente ombrelline in F1? Ecco le nuove 'Miss' sulla griglia di partenza... : Ma ci saranno fidanzate, mogli e amiche a supportare team e piloti come sempre dai box: dalla compagna del ferrarista Raikkonen alle bellissime 'ospiti' del campione del mondo Lewis Hamilton

Maltempo : Campidoglio - dal Giardino degli Aranci a Villa Osio - Ecco le nuove riaperture : Dopo la cessata allerta per neve e ghiaccio e a seguito del monitoraggio sulle alberature per la riduzione del rischio, è stata firmata una nuova ordinanza sindacale per la riapertura, con decorrenza immediata, del Giardino degli Aranci, Parco Fao, Giardino di Sant’Alessio e Villa Osio (Casa del Jazz). Nei giorni scorsi erano già state riaperte […]

WhatsApp : in arrivo due nuove funzioni - Eccole Video : #WhatsApp torna a stupire tutti gli utenti con un nuovo aggiornamento che porta con se due nuove funzioni. Inizialmente l'applicazione disponeva solo di poche funzioni basiche utili per messaggiare, ma successivamente l'app si è andata via via modificando, soddisfacendo così i numerosi utenti che hanno scelto la piattaforma per rimanere in contatto con il mondo esterno al solo costo della propria connessione a internet. In molti ricorderanno che ...

Concorso Infermieri 2018 : nuove assunzioni in arrivo - Ecco come candidarsi Video : Ottime notizie per gli Infermieri o aspiranti tali. Nuovi posti di lavoro disponibili per gli operatori sanitari nel nord Italia, in particolare nella regione Lombardia. Infatti, nella suddetta regione, è stato bandito un nuovo Concorso indetto dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 'Fatebenefratelli Sacco'. Tale ente ha reso disponibili ben 5 postazioni di lavoro per le seguenti figure: Collaboratori Professionali Sanitari, Infermieri ...

Huawei P20 - P20 Pro e P20 Lite : Eccoli tutti e tre in nuove foto! : A distanza di soli due giorni dalla trapelazione dei prezzi per l’Europa dei tre prossimi dispositivi di casa Huawei, Eccoli ritratti in quelle che possono essere le foto ufficialiPer il momento l’immagine del P20 Lite corrisponde a quella fornita dal Cinese TENAA, l’autorità delle telecomunicazioni che si occupa di rilasciare le certificazioni prima dell’immessa sul mercatoHuawei P20, P20 Pro e P20 Lite foto Confermando ...

“Qualcuno sa tutto…”. Nuove indiscrezioni a luci rosse all’Isola dei Famosi. La notizia di due naufraghi a letto insieme ha fatto impazzire i social. Ora - Ecco saltar fuori anche un testimone : davvero da non credere : Un’indiscrezione che continua a fare il giro dei social, quella lanciata dal settimanale Chi e che sta tenendo impegnati nella formulazione di ardite teorie gli appassionati de L’Isola dei Famosi. Non bastassero il “canna-gate”, il maltempo, i malori e le liti, ecco infatti che a infiammare quest’edizione 2018 del reality show è arrivato anche un bello scandalo a luci rosse, con la testata a raccontare di un ...

Amat : Ecco le nuove date degli spettacoli rinviati per neve : spettacoli rinviati PER MALTEMPO [aggiornamenti in corso disponibili sul sito https://www.Amatmarche.net]