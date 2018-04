eCall obbligatorio | come installarlo sulla propria auto

eCall - cos’è il salvavita obbligatorio sulle auto nuove : Dal 31 marzo tutti i nuovi modelli di auto presentati dai costruttori devono essere dotati di un sistema eCall, cioè un servizio che in caso di incidente contatta automaticamente un numero di emergenza. In teoria dovrebbe ridurre i tempi di soccorso. È frutto di una deliberazione Ue del 2015 che entra in vigore solo ora per dare tempo alle case automobilistiche di adeguarsi: non interesserà le auto di modelli già presentati che vengono ...

