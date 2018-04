E’ un Cristiano Ronaldo REAL | dominio Blancos allo Stadium | Juventus fuori | è il

Juventus-Real Madrid 0-3 - le pagelle di CalcioWeb : Cristiano Ronaldo da 10 : Juventus-Real Madrid 0-3, le pagelle di CalcioWeb 0-3 – Si è conclusa la gara di andata valida per i quarti di finale di Champions League, dominio da parte dei Blancos che ipotecano la qualificazione in semifinale, debacle dei bianconeri ma soprattutto di Allegri, scelte incomprensibili dell’allenatore con Asamoah terzino ed Alex Sandro in attacco, Bentancur a centrocampo. La squadra di Zidane ringrazia e passa subito in vantaggio ...

Champions League 2018 - Juventus-Real Madrid 0-3 : lo show di Cristiano Ronaldo ipoteca la semifinale : La Juventus è stata sonoramente sconfitta dal Real Madrid nell’andata dei quarti di finale della Champions League 2018. I Campioni d’Europa si sono imposti per 3-0 zittendo l’Allianz Stadium: i bianconeri sono crollati sotto i colpi della corazzata spagnola, nel remake della finale dello scorso anno, e devono praticamente dire addio ai sogni di qualificazione alle semifinali. Le merengues hanno ipotecato il passaggio del turno, ...

Juve - Iuliano : 'Ecco come si ferma Cristiano Ronaldo' : Mark Iuliano , ex difensore della Juventus , ha parlato a Sky Sport del match di questa sera contro il Real Madrid: ' Cristiano Ronaldo è un calciatore straordinario e soprattutto un atleta straordinario, è un esempio per i giovani per come si allena, per la sua ...

Juventus - Chiellini : 'Tutti insieme per fermare Cristiano Ronaldo' : Sergio Ramos è il miglior difensore del mondo, ma questo non lo dico solo io. Idem che Cristiano Ronaldo è il miglior 9 del mondo e ha ragione Buffon. Quando affronti questi campioni è bello provare ...

Juventus - Chiellini a sorpresa : il morso di Suarez ed il paragone Messi-Cristiano Ronaldo : Si avvicina la gara di Champions League tra Juventus e Real Madrid, una partita che preannuncia grande spettacolo. Un protagonista si candida ad essere il difensore Chiellini, ecco le parole rilasciate a El Mundo: “L’amore per la difesa? È normale che i bambini vogliano essere come Cristiano Ronaldo, Messi o Dybala, perché sono loro che provocano le più grandi emozioni con la loro fantasia, ma c’è anche il piacere di fermare un ...

Juventus-Real Madrid - il pronostico di Buffon : “Cristiano Ronaldo letale ma…” : Juventus-Real Madrid, si avvicina l’andata dei quarti di finale di Champions League, una partita importantissima in vista della gara di ritorno. Ecco l’intervista di Buffon in vista del match e riportata da ‘Marca’, il numero uno bianconero si candida ad essere protagonista: “Non ho mai visto nessuno con l’istinto assassino di CR7 . – ha dichiarato l’esperto portiere – Il portoghese ha ...

Georgina - che potrebbe essere «quella giusta» per Cristiano Ronaldo : La favola di Georgina Rodriguez, 23 anni, spagnola, inizia a Disneyland Paris. Lì, nel novembre del 2016, l’ex ballerina, modella e commessa part-time, è stata fotografata per la prima volta al fianco del campione per eccellenza: Cristiano Ronaldo, 33. I due, diranno dopo le cronache rosa, si erano conosciuti l’estate precedente a una festa a Madrid. Lui era reduce dalla lunga storia con la modella russa Irina Shayk. Sono stati ...