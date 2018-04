È ufficiale | LG G7 ThinQ arriverà a fine mese | mente LG G6 riceverà ThinQ a giugno

MWC18 : ufficiale LG V30s ThinQ : Al MWC 2018 LG presenta un aggiornamento di V30 con intelligenza artificiale. Ecco lo smartphone di punta del 2018 di LG in attesa di G7 LG sottotono al MWC 18 ma con una versione potenziata di V30. Ecco V30s ThinQ Quest’anno al MWC 2018 di Barcellona LG non presenterà nessun nuovo dispositivo ma è Ufficiale una versione […]

LG V30s ThinQ è ufficiale al MWC 2018 con una intelligenza artificiale tutta nuova : Come promesso LG non ha presentato un nuovo top di gamma al Mobile World Congress 2018, ma ha portato una versione rivista, nel solo lato software, di LG V30 che era stato presentato a Berlino in occasione di IFA 2017. L'articolo LG V30s ThinQ è ufficiale al MWC 2018 con una intelligenza artificiale tutta nuova è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.