“È morto” Poi accade l’incredibile Il caso di Dylan | un angelo biondo di 2 anni | che ha

(Di martedì 3 aprile 2018) Unche la vita aveva colpito duramente. Una malattia ai polmoni, pochissime speranze di farcela. Così, 2appena, aveva iniziato il suo calvario fatto di terapie e medicine, di camici bianchi e di ospedali. Così fino a quando la malattia, l’istiocitosi polmonare a cellule di Langerhans che aveva bussato alla sua porta nel giorno di Natale del 2015, non si è fatta più forte eè entrato in un sonno profondo dal quale sembrava impossibile svegliarsi. I medici erano sicuri. Così dopo settimane d’angoscia, i genitori Mike e Kerry, 36 e 29, presero la decisione straziante di staccare la spina. Il 25 marzo del 2016, nel giorno del Venerdì Santo, lo fecero battezzare davanti a tutti i parenti accorsi in ospedale per l’ultimo saluto e dettero il consenso per bloccare il supporto vitale. Fu in quel momento checominciò ad avere ...