“È morta troppo presto” Addio al volto della tv Aveva portato garbo | gusto e passione

(Di martedì 3 aprile 2018) Il suoera un riferimento per chi amava la cucina ed era alla ricerca di piatti da preparare in breve tempo senza però per questo dover rinunciare alla fantasia. E che proprio per questo sentirà sicuramente la mancanza del suo sorriso. Proprio in queste ore è infatti arrivata la notiziascomparsa improvvisa di Monica Brenna, giornalista di Rete 4 e del Gambero Rosso, Originaria di Boves in provincia di Cuneo ma residente da anni a Torino. Una morte arrivata a soli 48 anni e che ha fatto subito il giro dei social. MonnyB, come era nota al grande pubblico, realizzava programmi e format televisivi legati al mondocucina. Nel 2010pubblicato un libro sull’argomento: “La cucina senza tempo (da perdere)”. Tra le tante che hanno espresso il proprio cordoglio in rete, l’associazione ‘I Mangiatori di Nuvole’ che ha deciso di ...