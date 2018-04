”È morta | ci ha lasciati” L’annuncio della famiglia Personaggio controverso | se n’è

caffeinamagazine

: Polizza vita: i creditori possono pignorare la rendita? Si può accettare una polizza vita in proprio favore da una… - nomoney_noparty : Polizza vita: i creditori possono pignorare la rendita? Si può accettare una polizza vita in proprio favore da una… - EPAS_Bitonto : Si può accettare una polizza vita in proprio favore da una persona morta e, nello stesso tempo, rinunciare all’ered… - Mariucc17684432 : RT @polizia2013: Oggi ci ha lasciati, all’età di 79 anni, la nostra amata giudice Maretta Scoca. <3 R.I.P. -

(Di martedì 3 aprile 2018) ”Ha dedicato gran partesua vita adulta alla causagente e per questo era nota ovunque come ‘madrenazione'”. A dare la notizia è stata la suatramite un comunicato stampa. Si è spenta circondata dall’affetto dei suoi cari all’ospedale Netcare Milpark di Johannesburg in seguito a una lunga malattia, ha annunciato la sua assistente personale, citata dalla BBC. Winnie Madikizela Mandela è stata la prima moglie di Nelson Mandela. Una personalità controversa, osannata come eroina durante i 27 anni in cui il marito era in carcere e poi demonizzata per la sua spregiudicatezza. L’attivista anti aparheid sudafricana èall’età di 81 anni. Aveva sposato Nelson Mandela nel 1958 e insieme avevano avuto due figlid Zindzi e Zenani. I due si erano separati nel 1992, due anni dopo l’uscita di prigione di Nelson e ...