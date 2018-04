“È lei l’inviata della Casa” | il nuovo Grande Fratello prende forma Assente da un po’

caffeinamagazine



Fatal error: Uncaught exception 'Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuthException' with message 'Connection time-out' in /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php:427 Stack trace: #0 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(353): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->request('https://api.twi...', 'GET', 'Authorization: ...', Array) #1 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(324): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->oAuthRequest('https://api.twi...', 'GET', Array) #2 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(179): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->http('GET', 'https://api.twi...', 'search/tweets', Array) #3 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/search.php(22): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->get('search/tweets', Array) #4 {main} thrown in /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php on line 427

: Uncaught exception 'Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuthException' with message 'Connection time-out' in /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php:427 Stack trace: #0 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(353): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->request('https://api.twi...', 'GET', 'Authorization: ...', Array) #1 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(324): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->oAuthRequest('https://api.twi...', 'GET', Array) #2 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(179): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->http('GET', 'https://api.twi...', 'search/tweets', Array) #3 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/search.php(22): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->get('search/tweets', Array) #4 {main} thrown inon line

(Di martedì 3 aprile 2018)Nip, è cominciato il conto alla rovescia. Dopo la seconda, fortunatissima edizione del reality riservato ai vip e subito dopo aver chiuso anche l’avventura dei personaggi famosi in Honduras, con la chiacchieratissima Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi che si avvia verso la volata finale, Barbara D’Urso è pronta a tornare in prima serata con il GF. Inizierà lunedì 23 aprile la nuova edizione e, dopo mesi di rumor e incertezze sul nomepadrona di casa c’è la certezza che sarà proprio Carmelita – indimenticabile con il suo urletto ‘Ragazziiii!’ quando dallo studio si collegava con la Casa – a guidarla. Su cast e novità, chiaramente, siamo ancora in alto mare. Nel senso che, come sempre accade in questi casi, solo il 23 aprile sapremo davvero se le anticipazioni che corrono velocissime in queste settimane saranno confermate o ...