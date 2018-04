Due treni della metropolitana si sono scontrati a Duisburg | in Germania | ci sono almeno

Guasto alla linea elettrica : treni Napoli-Roma con Due ore di ritardo : Disagi per i collegamenti sulla linea ferroviaria Roma-Napoli via Formia. Dal primo pomeriggio un problema alla linea elettrica sta causando rallentamenti al traffico ferroviario. Il Guasto si...

Rubati Due autotreni con gru : si temono nuovi assalti a portavalori : Sebbene, infatti, i mezzi pesanti Rubati spesso finiscano su mercati paralleli illegali, magari dopo essere stati ridotti a pezzi per ottenere ricambi, due gravi fatti di cronaca molto ravvicinati ...

Maltempo : il gelo spezza l'Italia in Due - autostrade e treni caos : L'A1 da Milano e Bologna è stata riaperta: il tratto autostradale era stato chiuso in entrambe le direzioni, da Milano a Sasso Marconi e poco dopo a Bologna in direzione sud, a causa della pioggia ...

Liguria spezzata in Due per gelicidio - Genova isolata - circolazione dei treni interrotta per Milano e Torino per congelamento linee elettriche. Pendolari al freddo infuriati : "Denunciamo Rfi" : Chiuse nella notte l'A12 e l'Aurelia tra Spezia e Sestri Levante. Bufera di neve su Savona. treni, quasi paralisi nel nodo di Genova, sostituiti da bus

In Egitto sono morte almeno 15 persone in uno scontro tra Due treni : almeno 15 persone sono morte in uno scontro tra treni nella provincia di Beheira, nel nord dell’Egitto, mentre altre 40 sono state ferite. Lo scontro, la cui causa non è ancora stata chiarita, è avvenuto tra un treno merci e The post In Egitto sono morte almeno 15 persone in uno scontro tra due treni appeared first on Il Post.

Neve - ancora treni cancellati a Roma e Napoli : ritardi fino a Due ore : ritardi e cancellazioni anche questa mattina negli scali ferroviari Romani, messi in ginocchio ieri dall'emergenza Neve. Al momento tutti i treni Alta Velocità in arrivo e partenza da Roma fermano a ...

Maltempo - giornata nera per i treni : disagi a Roma e Napoli - Due inconvenienti hanno spezzato in Due l'Italia : I treni ad alta velocità da e per Napoli fermano nella stazione di Roma Tiburtina e non a Termini. Per gli Intercity sono state disposte cancellazioni dei collegamenti da e per Roma, mentre per la ...

Neve a Roma : treni in ritardo. "E che saranno mai Due fiocchi". Fino a 140 minuti di ritardo : "Circolazione ferroviaria al momento fortemente rallentata, a tratti ferma, nel nodo di Roma, a causa delle precipitazioni nevose che stanno bloccando alcuni scambi nelle stazioni del nodo". E i ritardi dei treni sono diventati protagonisti come la Neve a Roma. Una delle immagini che sta facendo il giro di twitter riguarda proprio i ritardi.Che sarà mai qualche fiocco di Neve... #NeveaRomapic.twitter.com/nyvbFnQTA9 — andrea scrosati ...

Trenitalia - a San Valentino si viaggia in Due al prezzo di uno : A San Valentino con Trenitalia si viaggia in coppia al prezzo di una sola persona anche dopo il 14 febbraio. La società di trasporto del Gruppo FS festeggia gli innamorati con la speciale offerta 2x1, ...

Ntv-Italo - sì all’offerta da Due miliardi. I concorrenti di Trenitalia diventano americani : Ntv-Italo abbandona la quotazione in Borsa e passa nelle mani del fondo Usa Global Infrastructure Partners (Gip). La società ha accettato la nuova offerta da 1,94 miliardi ricevuta da Gip per il 100% del capitale sociale. Gli accordi prevedono che gli attuali azionisti di Italo incassino il dividendo da 30 milioni deliberato dall’assemblea della società e che la stessa sostenga spese relative all’interrotto processo di quotazione fino ad un ...

Un fondo americano offre Due miliardi per la maggioranza dei treni Italo : Global Infrastructure Partners, un fondo americano che gestisce 40 miliardi di dollari, sarebbe pronto ad offrire 2 miliardi di dollari per acquisire la maggioranza di Italo. Per domani è convocato un Cda straordinario di Ntv per valutare l’offerta americana....

Scontro tra treni negli Stati Uniti : Due morti e 70 feriti : Due morti e almeno 70 feriti: è questo il tragico bilancio di un incidente ferroviario avvenuto in Carolina del Sud, negli Stati Uniti. Un convoglio passeggeri...