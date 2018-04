Due sparatorie a Londra | notte di terrore nei quartieri Tottenham e Walthamstow

Blastingnews

: #UltimOra Due sparatorie a #Londra, morta 17enne, grave 16enne #canale50 - SkyTG24 : #UltimOra Due sparatorie a #Londra, morta 17enne, grave 16enne #canale50 - repubblica : Due sparatorie a Londra nella notte: morta diciassettenne, grave un sedicenne [news aggiornata alle 10:14] - Agenzia_Ansa : #Londra violenta, in due sparatorie nella notte morta una 17/enne, grave un 16/enne -

(Di martedì 3 aprile 2018) Incredibili i due fatti di cronaca che hanno accolto il risveglio dei cittadini londinesi: due #sono infatti avvenute nellae hanno colpito una ragazza di 17 anni e un ragazzo di 16.I duedella capitale, nei quali hanno agito i carnefici, sonoma le autorita' intervenute sui due diversi luoghi hanno smentito la possibilita', per ora, che possano essere interconnesse anche se a distanza di tempo ravvicinata e non lontane una dall’altra. La ragazza si pensa stesse rientrando a casa poiché l’omicidio è avvenuto nel quartiere della sua residenza: è stata colpita alla testa da una raffica di proiettili e, agonizzante a terra, è stata soccorsa prima dalla polizia che l’ha trovata in quello stato e poi dalla madre stessa che è corsa in strada, sconvolta. Nessuno osa testimoniare e rilasciare delle dichiarazioni te dal proprio nome e ...