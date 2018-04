Due gravi sparatorie a Londra Morta 17enne | grave un 16enne La capitale Uk più violenta

“Ilary è furiosa”. Gf Nip : guerra aperta con la D’Urso. Tra le Due conduttrici è scoppiato il caos e la Blasi non sta di certo a guardare : “Quel gesto di Barbara è gravissimo” : Il Grande Fratello Nip è alle porte. Dopo un periodo di pausa, grazie anche al successo delle due stagioni Vip, il reality è prono a tornare nelle case degli italiani. La conduttrice, ormai si sa, sarà Barbara D’Urso che sta vivendo un periodo decisamente fortunato. Ora però qualcosa sta andando storto, o meglio qualcosa sta creando dei dissapori non da poco. Infatti Carmelita con il suo classico stile esuberante sta mettendo tutte le ...

Crolla palazzina nel milanese : Due feriti gravi - bimbo in rianimazione. Si indaga per crollo colposo : Il piccolo, 6 anni, presenta ustioni sul 35% del corpo. Grave anche un 45enne, ricoverato in terapia intensiva

Vicenza - pauroso frontale tra Due auto : gravissimi donna e un 21enne : Sono gravissime le condizioni di due automobilisti , un ragazzo di 21 anni alla guida di una Renault Clio e una donna 58enne , rimasti coinvolti nella mattinata di oggi in un pauroso incidente ...

“È esploso” - Italia sotto choc : Due morti. Il boato si è sentito in tutta la città - immediati i soccorsi ma si è capito subito che la situazione era gravissima. Diversi anche i feriti : Una città intera nel dramma. Un’esplosione fortissima che si è sentita ovunque. E subito dopo le sirene delle ambulanze e quelle dei vigili del fuoco che vanno verso il porto industriale. È lì che si è verificata un’esplosione in un grande serbatoio in cui vengono stoccati oli combustibili. È successo a Livorno. Due gli operai rimasti uccisi: Nunzio Viola, 52 anni, e Lorenzo Mazzoni, 25. I due erano dipendenti della Labromare, ...

Incidente stradale/ Magnano in Riviera - schianto tra Due auto e un camion : Due feriti gravi (28 marzo 2018) : Incidente stradale: le ultime notizie di oggi, 28 marzo 2018. Magnano in Riviera, schianto tra due auto e un camion: due feriti gravi, sono entrambi in pericolo di vita.(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 15:20:00 GMT)

Ora è allarme meningite a Cagliari - altri Due casi : gravi un 21enne e una donna di 40 anni : Il giovane è ricoverato all'ospedale Santissima Trinità, l'altra paziente al Brotzu. Profilassi avviata per tutte le persone a loro vicine. Intanto restano stazionarie le condizioni del 19enne di Gesico ricoverato da quattro giorni al Policlinico di Monserrato. Ma è emergenza dopo la morte del ventenne Cagliaritano.Continua a leggere

Reggio Emilia - scontro tra furgone e auto : 11 feriti - gravi Due bimbi di 5 e 7 anni : È di 11 feriti, di cui 10 in codice rosso, il bilancio di un incidente verificatosi la scorsa notte al confine tra Reggio Emilia e CorReggio. In rianimazione sono finiti due bimbi di 5 e 7 anni, insieme ad una donna di 58, ma sono rimasti coinvolti nello scontro anche un neonato e un'altra bimba di 9.Continua a leggere

Auto contro un albero in corso Rosmini - Due feriti gravi : ROVERETO . Nessun cenno di frenata, nessun tentativo per correggere la traiettoria dell'Auto e poi lo schianto contro un albero in corso Rosmini all'incrocio con via Tommaseo. Quattro le persone a ...

Gravi i Due pompieri sopravvissuti - L'inquilino poi morto aveva detto 'che campo a fare' : L'anziano morto diceva "che campo a fare" - Qualcuno aveva sentito Giuseppe Longo, il 75enne morto nell'esplosione, che riparava biciclette, dire "che campo a fare". Un vicino ricorda che "un ragazzo ...

Esplosione a Catania - tre morti e Due feriti gravi : 'Sembrava un attentato' Video : L’Esplosione, il boato, tre morti, due dei quali vigili del fuoco in servizio che hanno perso la vita sul lavoro. E’ accaduto oggi in una palazzina di Catania, in via Garibaldi al civico 316, dove l’Esplosione sarebbe stata provocata da una fuga di gas in un’officina per biciclette e sarebbe avvenuta dall'interno verso l'esterno. Due vigili del fuoco hanno perso la vita ed è rimasto carbonizzato anche un abitante del palazzo. Ricoverati in gravi ...

Seggiovia “impazzita” - sciatori sbalzati via : 8 feriti - Due sono gravi. Le incredibili immagini VIDEO : Otto turisti sono rimasti feriti a causa di un guasto a una Seggiovia del complesso sciistico di Gudauri in Georgia. Lo ha fatto sapere il ministro della Sanita’ georgiano David Serghienko. I medici hanno fornito soccorso sul posto. Due dei turisti hanno avuto traumi gravi: si tratta di un uomo ucraino e una donna svedese, in stato di gravidanza. Lo riporta Interfax. In rete sono emersi dei VIDEO in cui si vede la Seggiovia impazzita ...