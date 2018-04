Dopo scandalo Anton Dhorn ' sospende' FB

Elon Musk elimina gli account SpaceX e Tesla da Facebook Dopo lo scandalo Cambridge Analytica : Scienza Elon Musk: colonie umane su Marte entro il 2022 grazie a SpaceX Scienza La Tesla di Elon Musk in diretta dallo spazio Scienza Da una parte all'altra del mondo in un'ora grazie ai razzi di ...

Facebook - con Android raccoglie dati su sms e telefonate/ Scandalo si allarga Dopo Cambridge Analytica : Facebook, con Android raccoglie dati su sms e telefonate: aumentano le polemiche da parte degli utenti che sostengono il #deleteFacebook lanciato da Brian Acton.(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 11:40:00 GMT)

Elon Musk cancella account Facebook di Tesla e SpaceX. Adesione a boicottaggio Dopo scandalo 'Cambridge' : NEW YORK - Elon Musk ha seguito il consiglio lanciato tre giorni fa da uno dei cofondatori di WhatsApp, che con l'hashtag #deleteFacebook ha consigliato al mondo della rete di cancellare il...

Mark Zuckerberg sarà ascoltato anche al Senato Dopo lo scandalo di Cambridge Analytica : anche la Commissione Commercio del Senato Usa, dopo quella della Camera dei Rappresentanti, ha annunciato che convocherà il ceo di Facebook Mark Zuckerberg per testimoniare dopo lo scandalo di Cambridge Analytica, la società che ha ottenuto impropriamente dati su 50 milioni di utenti di Fb e che è stata usata da Trump durante le presidenziali."Crediamo che la testimonianza di Zuckerberg sia necessaria per ottenere una ...

Come cambierà Facebook Dopo lo scandalo - spiegato da Zuckerberg : 'Questa non è scienza missilistica. C'è un sacco di duro lavoro da fare per rendere più difficile agli stati Come la Russia di applicare interferenze elettorali ', ha detto alla CNN. • Ha detto al ...

Facebook Come Cancellarsi Dopo Lo Scandalo Cambridge Analytica : Vuoi eliminare il tuo account Facebook per proteggere la tua privacy? Ecco il modo più semplice e veloce! Cancella ed elimina subito il tuo account Facebook per impedire al social network di spiarti e di rivendere i tuoi dati personali ad altre società Facebook Come Cancellarsi In Pochi Passi Nuovo giorno, nuova guida dedicata a Facebook, il social […]

Come cancellarsi da Facebook definitivamente Dopo scandalo dati rubati da Cambridge Analytica : Lo scandalo tiene banco: Come cancellarsi da Facebook definitivamente dopo che, in questi giorni, si è a lungo parlato del caso Cambridge Analytica avvenuto in USA ma con ovvi risvolti anche da noi? Per chi si fosse perso la vicenda, ecco brevemente cosa è successo: il Guardian e il New York Times hanno pubblicato un'indagine che attesta (senza ombra di dubbio) Come la società di consulenza e marketing su menzionata abbia prelevato una gran ...

Se i dati possono comprare le nostre libertà : cosa resterà per i consumatori Dopo lo scandalo che ha coinvolto Facebook : Lo scandalo di Cambridge Analytica si è abbattutto come uno tzunami sulla società con la forza di quegli eventi che sembrano in grado di cambiare tutto. Per le nostre vite, per i nostri dati e forse anche per il web. Qualcuno sussurra...

“Cancellatevi da Facebook” - l’appello del co-fondatore di WhatsApp Dopo lo scandalo Cambridge Analytica : L'hashtag #deletefacebook è sempre più virale, dopo la tempesta che si è abbattuta sul social network con lo scandalo del maxi furto di dati da parte di Cambridge Analytica, la società che ha aiutato Donald Trump a prendersi la Casa Bianca. Tra i molti utenti che hanno condiviso tweet e post con questo hashtag, però, ce n'è uno destinato a far più rumore degli altri: si tratta di Brian Acton, ...

Facebook crolla in borsa Dopo lo scandalo. Mercati asiatici in forte calo : Forti ribassi per tutte le borse mondiali dopo lo scandalo dati che ha coinvolto Facebook . Se l'azienda di Mark Zuckerberg, nella giornata di ieri, ha perso il 6.8%, anche i Mercati hanno risentito ...