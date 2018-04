Donna uccisa con forbici a Sarzana | fermato il compagno

Sarzana - Donna di 53 anni uccisa in casa a colpi di forbice dal fidanzato : Il corpo della donna, ormai senza vita, è stato trovato dai carabinieri, allertati dai vicini di casa che questa mattina avevano sentito una confusione sospetta.Continua a leggere

Uber ha trovato un accordo per risarcire la famiglia della Donna investita e uccisa in Arizona : Non sono stati resi noti i termini, ma in questo modo si eviterà un processo The post Uber ha trovato un accordo per risarcire la famiglia della donna investita e uccisa in Arizona appeared first on Il Post.

Foggia - Donna uccisa nel 1993 : procura ottiene la riapertura delle indagini sull’omicidio di Elena Mariella : A 25 anni dall’omicidio la procura di Foggia ha chiesto ed ottenuto dal giudice delle indagini preliminari del tribunale l’autorizzazione alla riapertura delle indagini riguardanti l’omicidio della giovane Elena Mariella, uccisa a Foggia la sera del 17 marzo 1993 con cinque colpi di pistola esplosi da una persona rimasta ignota. Le indagini svolte all’epoca, furono indirizzate sulla pista del delitto passionale: venne indagato un ...

Napoli : Donna uccisa davanti a scuola - il marito si è suicidato : Terzigno - Pasquale Vitiello, marito di Immacolata Villani, la donna uccisa lunedì 19 marzo davanti la scuola della figlia, è stato trovato morto stamane in via Plinio. L'uomo si è suicidato con la stessa arma da fuoco con la quale ieri aveva freddato la donna dalla quale si stava separando.

La Donna uccisa a Terzigno : Dal marito da cui si stava separando, che aveva già denunciato e che le ha sparato davanti alla scuola della figlia: stamattina l'uomo è stato trovato morto

