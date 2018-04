DNS 1 1 1 1 | come configurarlo e cosa cambia per gli utenti

DNSCript - Come navigare anonimi e sicuri nei siti di film e calcio in streaming - DNScript - : Lunedì 26 Marzo 2018, Come navigare anonimi e sicuri nei siti di film e calcio in streaming DNSCrypt è un protocollo che autentica le comunicazioni tra un client DNS e un resolver DNS. E' disponibile sia per windows che mac e previene il DNS spoofing , il suo funzionamento è al ...

OpenDNS : cosa sono e come utilizzarli : Hai sentito parlare di OpenDNS per migliorare la tua navigazione, ma non sai di cosa si tratta e come va utilizzato? Qui troverai una piccola introduzione dove ti spiegherò cosa sono i DNS e come OpenDNS può cambiare il tuo modo di navigare. Alla fine ti mostrerò come utilizzare OpenDNS sui tuoi dispositivi e come configurarli […] OpenDNS: cosa sono e come utilizzarli

Come cambiare DNS Windows 10 : A volte può capitare di non riuscire più ad accedere a un sito che fino al giorno prima funzionava benissimo. Esiste la possibilità che questo problema non sia dovuto alla pagina web che volete visitare, ma alle impostazioni del vostro PC. Più precisamente tutto questo può essere legato ai server DNS che vengono utilizzati dal computer per la connessione. Non sapete ancora di cosa stiamo parlando? I DNS vengono spesso citati in tantissimi ...

DNS Google : come e perché usarli : Usare i DNS Google può tornare utile, e vi spieghiamo il perché. Il sistema dei nomi di dominio, noto come DNS, altro non è che quel meccanismo che ci permette di navigare in rete scrivendo indirizzi web di testo facilmente comprensibili e memorizzabili e non una sequenza di numeri! Per approfondire il discorso vi consigliamo di leggere il capitolo dedicato della nostra guida ad Internet e all’Home networking, così da comprendere perché i ...