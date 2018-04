: Dj Fabo, il governo difende la legge sull'aiuto al suicidio: si costituisce davanti alla Consulta [news aggiornata… - repubblica : Dj Fabo, il governo difende la legge sull'aiuto al suicidio: si costituisce davanti alla Consulta [news aggiornata… - stanzaselvaggia : Peccato. Per il paese. - albertocaldana : RT @repubblica: Dj Fabo, il governo difende la legge contro l'aiuto al suicidio e si costituisce davanti alla Consulta [news aggiornata all… -

Ildifenderà in Corte Costituzionale il divieto del codice penale, risalente agli anni '30, che norma il reato di cui è imputato Cappato per la morte di dj: l'aiuto al suicidio. "Prendo atto della decisione delGentiloni di costituirsi in difesa della costituzionalità" del reato di aiuto al suicidio, dice l'avvocatessa Gallo dell'Associazione Coscioni.Invece "noi sosterremo l'incostituzionalità di un reato del 1930". Ma aggiunge che "la scelta delè legittima e pienamente politica".(Di martedì 3 aprile 2018)