Dj Fabo - il governo si costituisce davanti alla Corte costituzionale contro Cappato : Al termine del processo a Cappato, i giudici avevano trasmesso gli atti alla Consulta per valutare la legittimità costituzionale del reato di aiuto al suicidio. L'associazione Coscioni aveva raccolto migliaia di firme affinché il governo Gentiloni non procedesse davanti alla Consulta

Dj Fabo - il Governo contro Marco Cappato : difenderà la legittimità del reato di aiuto al suicidio : Nell'ultimo giorno a disposizione, il Governo ha deciso di dare mandato all'Avvocatura di Stato e di costituirsi davanti alla Corte Costituzionale per difendere il reato di aiuto e istigazione al suicidio previsto dall'articolo 580 del codice penale. reato per cui Cappato era imputato nell'ambito del processo per la morte di Dj Fabo.Continua a leggere

DJ Fabo - governo si costituisce davanti a Consulta : Roma, 3 apr. (AdnKronos) – “Prendo atto della decisione del governo Gentiloni di costituirsi davanti alla Corte costituzionale nel procedimento sollevato dalla Corte di Assise di Milano nell’ambito processo a Marco Cappato per la morte di Fabiano Antoniani”. Lo fa sapere l’avvocato Filomena Gallo, coordinatore del collegio di difesa di Marco Cappato e segretario Associazione Luca Coscioni. “La scelta del ...