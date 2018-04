Dj Fabo | il governo difende la legge contro l’aiuto al suicidio e si costituisce davanti

Dj Fabo - Governo si costituisce davanti alla Consulta : "La scelta del Governo è, oltre che del tutto legittima, anche pienamente politica - ha aggiunto l'avv. Gallo - visto che l'Esecutivo avrebbe potuto altrettanto legittimamente agire in senso ...

Dj Fabo e processo a Cappato - il governo difende la legge contro l’aiuto al suicidio : Martedì era l’ultima data entro la quale era possibile costituirsi in giudizio. Una procedura «normale» quando sono in corso procedimenti costituzionali. L'Associazione Luca Coscioni: «Viene difeso il divieto del codice penale risalente agli anni Trenta»

Il governo a difesa della legge contro l'aiuto al suicidio : si costituisce davanti alla Consulta nel processo Cappato per la morte di Dj Fabo : Il governo si è costituito davanti alla Corte costituzionale nel procedimento sollevato dalla Corte di Assise di Milano nell'ambito del processo a Marco Cappato per la morte di Fabiano Antoniani, noto come dj Fabo. Lo ha reso noto il vice presidente dell'associazione Luca Coscioni Filomena Gallo.I giudici lo scorso febbraio, al termine del processo a Cappato, avevano deciso di trasmettere gli atti alla Consulta per valutare la ...

