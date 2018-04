Divorce 2 | su Sky Atlantic HD il ritorno del dramedy con Sarah Jessica Parker e Thomas

digital-news

: Divorce: la seconda stagione dal 3 aprile su Sky Atlantic - filmring : Divorce: la seconda stagione dal 3 aprile su Sky Atlantic - SkyAtlanticHD : La comedy agrodolce con #SarahJessicaParker e #ThomasHadenChurch sta per tornare. L'appuntamento con la nuova stagi… - Dtti_digitale : Il ritorno del dramedy con Sarah Jessica Parker e Thomas Haden Church nella stagione 2 di… -

(Di martedì 3 aprile 2018) Smessi i panni dell’iconica Carrie Bradshaw in Sex and the city,torna nel ruolo che le è valso la candidatura come miglior attrice ai Golden Globes® dello scorso anno, quello di Frances Dufresne, protagonista anche della seconda stagione di, la comedy HBO in esclusiva su SkyHD dal 3 aprile alle 22.15. Al suo fiancoHaden Church nella ...