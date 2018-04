Dimentica le figlie in autogrill | la polizia lo chiama 48 volte | lui non si accorge di

Amedeo Minghi : età - altezza e peso. L’amata moglie morta - le figlie e un dolore difficile da Dimenticare : Gli italiani lo ricordano così: codino biondo, dolcevita bianco e giacca nera. Era il 1990 e, in coppia con una giovanissima Mietta, Amedeo Minghi cantava ”Vattene amore”. La canzone, uno dei brani più conosciuti in assoluto della musica italiana, ottenne immediatamente un buon riscontro, arrivando terza al Festival di Sanremo. In realtà i risultati si videro soprattutto in termini di vendite e di impatto mediatico. ...