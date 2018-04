Diffusissime finte mail rimborso Enel | truffa e bufala da riconoscere

optimaitalia

(Di martedì 3 aprile 2018) Ci risiamo, di nuovo nel mirino leche stanno colpendo molti account di posta elettronica in questi giorni. La società di distribuzione, come pure accaduto in passato, non c'entra niente con queste missive che rappresentano un serio pericolo diper i consumatori, oltre che delle bufale vere e proprie. Di seguito spiegheremo quali rischi si celano dietro la nuova ondata sul web.Come si presentano le?Ad un occhio poco attento, le missive potrebbero sembrare originali perché contengono al loro interno il logo della società di distribuzione dell'energia elettrica, con tanto di firma e link in calce che rimanda all'apparente sito istituzionale del brand. Al loro interno, lecontengono un annuncio che fa riferimento ad diritto di ricevere appunto un(nella maggioranza dei casi perché si è pagato due volte una ...