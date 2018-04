Di Maio | sì alla Lega | mai con Berlusconi | Oggi il via alle consultazioni

Giorgetti (Lega) : ‘Di Maio propone programma alla tedesca con tradimenti all’italiana. Ma c’è terreno su cui lavorare’ : “Un programma alla tedesca con i tradimenti all’italiana”. Così Giancarlo Giorgetti, capogruppo alla Camera della Lega, definisce la proposta di Luigi Di Maio, che ha messo sul piatto un contratto di governo – sul modello di quello che ha aperto la strada alla nuova Grosse Koalition in Germania – indicando però il Pd come primo interlocutore. Giorgetti interpreta come un “tradimento plateale, a poche settimane dalle ...

Di Maio detta le condizioni e lancia il contratto 'alla tedesca' : È il giorno delle consultazioni e la situazione politica rimane ancora nello stallo. Nella giornata di ieri, Luigi Di Maio, ha lanciato un appello alle altre forze politiche: "Un contratto di governo con chi ci sta, per fare le cose che servono al paese". È la prima volta che Di Maio decide di giocare a carte completamente scoperte, probabile per lanciare anche un messaggio al presidente Mattarella che incontrerà domani al Quirinale.

L'offerta di Di Maio a Lega e Pd : un "contratto alla tedesca" per il governo. Ma chiede un doppio parricidio : via Berlusconi e Renzi : Un vero e proprio contratto di governo, più simile a quelli che raggruppano le maggioranze politiche in Germania che alla boutade ripetuta più volte da Silvio Berlusconi nei salotti televisivi. È questa la mossa dell'ultim'ora di Luigi Di Maio per tentare di non far andare a vuoto il primo giro di consultazioni. E per la prima volta lancia un appello alla Lega, identificandola pubblicamente come mai prima d'ora, come

DALLA CINA/ Lao Xi : consigli a Di Maio e Salvini per non fare la fine di Robespierre : In CINA c'è preoccupazione per il prossimo governo M5s: non avendo né grandi idee né un progetto realistico perseguibile, fallirà, al prezzo di spargere violenza nel paese. LAO XI(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 06:01:00 GMT)DIETRO LE QUINTE/ Mattarella e il piano B per rivotare nel 2019, di A. Del DucaDIETRO LE QUINTE/ Le mosse di Salvini e Di Maio per tornare al voto, di A. Fanna

Salvini al Governo - “Via le sanzioni alla Russia”/ Lega con Putin : Di Maio verso vertice - “no passi indietro” : Matteo Salvini verso il Governo: “Via le sanzioni alla Russia, sto con Putin". La Lega verso il vertice con Di Maio: “no passi indietro", spiega il leader M5s. Novità su ministero Disabilità(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 16:22:00 GMT)

Di Maio : “Pronti alla sfida di governo - niente ci potrà fermare” : Il messaggio di Pasqua del leader del M5s Luigi Di Maio, che affida a Facebook le sue riflessioni e programmi per i prossimi giorni decisivi per la formazione del governo: “Ripartire con la sfida più importante che ci aspetta: formare un governo rispettando la volontà popolare”.Continua a leggere

La congiura contro Di Maio dei 60 falchi grillini. Ecco cosa rivela la conta interna alla Camera : Il Movimento cinque stelle è cambiato al suo interno. Se si analizzano le votazioni dei grillini per decidere i candidati all'ufficio di presidenza della Camera si possono vedere i nuovi equilibri. Se ...

Di Maio entra alla Camera e scherza con il cronista : 'Il mondo finisce qui' : Il leader del Movimento 5 Stelle è al lavoro negli uffici del gruppo M5s alla Camera in vista delle consultazioni che cominceranno al Quirinale mercoledì prossimo e soprattutto in prospettiva del ...