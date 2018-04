Di Maio | Salvini e Berlusconi | possibile un accordo | tutti i temi su cui i tre sono

Consultazioni : Salvini-Di Maio - alleanza in vista? : Oggi il Parlamento si accinge a completare gli uffici di presidenza e prendono il via le Consultazioni per la formazione del nuovo governo. L’incognita, consegnata dalle urne del 4 marzo, è: con quale maggioranza? Anche per effetto della proporzionalità introdotta dalla legge elettorale nessuno schieramento ha i numeri di una propria maggioranza. La coalizione di centrodestra è risultata la più votata, mentre il primo partito, in ...

Consultazioni - Padellaro : “Di Maio-Salvini ormai è un asse consolidato. Non andranno impreparati da Mattarella” : Alla vigilia delle Consultazioni per la formazione del Governo, Antonio Padellaro ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo (La7) dice la sua: “Salvini e Di Maio non so se faranno un nuovo governo, ma è un asse consolidato e non arriveranno da Mattarella impreparati” L'articolo Consultazioni, Padellaro: “Di Maio-Salvini ormai è un asse consolidato. Non andranno impreparati da Mattarella” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Governo - domani al via le consultazioni. Salvini : no a Di Maio premier | : Gli esponenti politici dei diversi schieramenti sono attesi al Quirinale il 4 e il 5 aprile, per un confronto con Mattarella. Tra M5s e Lega ancora braccio di ferro su premiership. Possibile ...

In CINA c'è preoccupazione per il prossimo governo M5s: non avendo né grandi idee né un progetto realistico perseguibile, fallirà, al prezzo di spargere violenza nel paese.

Voci di un possibile incontro diretto tra Di Maio e Salvini subito prima dell'inizio delle consultazioni : L'attesa più grande è per l'incontro - forse il 4 o 5 aprile - tra il leader del centrodestra e il candidato premier cinquestelle. Proseguono fitti i contatti, per ora solo telefonici, tra i due -

Salvini-Di Maio - il primo documento dell'intesa Lega-M5S : su quali punti può nascere il governo : Il Def è scritto dal governo, col ministro dell' Economia Pier Carlo Padoan in prima linea, e ovviamente dovrà recepire le indicazioni dei partiti. Occhi puntati su tasse e legge Fornero. Sia Matteo ...

Salvini al Governo - "Via le sanzioni alla Russia"/ Lega con Putin : Di Maio verso vertice - "no passi indietro" : Matteo Salvini verso il Governo: "Via le sanzioni alla Russia, sto con Putin". La Lega verso il vertice con Di Maio: "no passi indietro", spiega il leader M5s. Novità su ministero Disabilità

Bardonecchia diventa il primo "test estero" per i due potenziali premier Salvini e Di Maio : Il caso Bardonecchia diventa il primo test estero per Salvini e Di Maio. "Altro che espellere i...

Di Maio e Salvini ai ferri corti sulla premiership - il Berlusca media. Il Pd resta arroccato ma qualche 'dialogante' c'è : Sul veto del Movimento a FI, "nessun veto è accettabile in politica quando si deve aprire un confronto", dichiara Schifani. "L'auspicio è che si abbassino i toni, il Paese ha bisogno di governabilità ...

Pizzarotti : "Di Maio e Salvini mi vogliono premier". Ma è solo un Pesce d'Aprile : E' evidentemente di buonumore Federico Pizzarotti, l'ex Cinque Stelle sindaco di Parma, che ha colto l'occasione del 1 aprile per lanciare una fake news autoironica. "Per trasparenza e onestà...

Pesce d'Aprile di Pizzarotti : 'Salvini e Di Maio mi vogliono premier' : "Ho ricevuto, verso le 23.30, una e-mail da Luigi Di Maio, con firma congiunta di Matteo Salvini, in cui si chiede esplicitamente la mia disponibilità ad accettare l'incarico di capo di un governo di ...

La tentazione dei renziani : Serracchiani segretaria del Pd Di Maio-Salvini e il governo : aprire anche a Forza Italia : La governatrice dimissionaria del Friuli potrebbe sparigliare il gioco. Tra gli altri candidati il “reggente” Martina, Richetti e Chiamparino voluto da Delrio

I leader che hanno vinto il 4 marzo un governo lo vogliono davvero? Si può cominciare a dubitarne. Sia Salvini che Di Maio sembrano avere un altro piano.

Vittorio Feltri : perché per Matteo Salvini e Luigi Di Maio l'alleanza è un suicidio politico : La politica paralitica italiana sta offrendo uno spettacolo osceno e leggermente disgustoso. Rapida nella spartizione delle poltrone istituzionali e burocratiche, non riesce tuttavia a esprimere una idea ...