Di Maio lancia il contratto per il governo | «Sì Pd o Lega | ma Forza Italia deve restare

Di Maio lancia contratto per governo - con Lega o con Pd : Un vero e proprio contratto di governo, più simile a quelli che raggruppano le maggioranze politiche in Germania che alla boutade ripetuta più volte da Silvio Berlusconi nei salotti televisivi. È questa la mossa dell'ultim'ora di Luigi Di Maio per tentare di non far andare a vuoto il primo giro di consultazioni. I tempi sono strettissimi. E, ragiona chi ha accesso alla war room stellata, è anche un modo per riprendere ...

Di Maio pronto a lanciare il programma cui il Pd non può dire di no : ecco i 5 punti fondamentali : Orlando e Del Rio Un pacchetto di proposte difficilmente ignorabili da chi si definisce di sinistra", come ha sottolineato Lorenzo Fioramonti, ministro in pectore dell'Economia di un eventuale ...

Di Maio si prepara al passo indietro lanciando un programma cui il Pd non può dire di no : ecco i 5 punti fondamentali : Per l'intanto la politica dei due forni può per altro risultare conveniente in chiave pragmatica per la costruzione di un quadro di governo e di conquista della leadership. La confidenza del ...

Lega-M5s - Salvini : "Di Maio è affidabileOk reddito di cittadinanza se rilancia il lavoro" : Nuovo messaggio di apertura verso i pentastellati da parte del leghista: "Se il reddito di cittadinanza fosse pagare la gente per stare a casa dico di no - spiega Salvini - ma se fosse uno strumento per reintrodurre nel mondo del lavoro chi oggi nee' uscito allora siì"

Centrodestra - il vertice tra Berlusconi - Salvini e Meloni : 'Casellati al Senato'. E Di Maio rilancia. Fico alla Camera : Il Centrodestra è ancora vivo, trova l'intesa sul nome di Elisabetta Casellat i per il Senato e chiede al Movimento 5 Stelle di cambiare il proprio candidato per la Camera, non più Riccardo Fraccaro ...

